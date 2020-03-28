Little Big показал «карантинную версию» клипа песни «I’m ok»

Видеоролик на песню «I’m ok» появился в аккаунте фронтмена группы Little Big Ильи Прусикина в Instagram. Событие произошло накануне, 27 марта.

На видео двое мужчин музицируют на стеклянных емкостях и пластиковой бутылке с водой с помощью столовых приборов. Действие происходит в кухонной зоне столовой. К ним присоединяется Прусникин, который ритмично «стряхивает» градусник и повторяет фразу «I’m ok».

Большиинство пользователей хорошо отнеслись к новому видео и поблагодарили лидера Little Big за создание позитива во время карантина из-за коронавируса.

Напомним, группа Little Big должна была представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение»-2020 в мае. Однако, конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.