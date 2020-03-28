Little Big показал «карантинную версию» клипа песни «I’m ok»
Видеоролик на песню «I’m ok» появился в аккаунте фронтмена группы Little Big Ильи Прусикина в Instagram. Событие произошло накануне, 27 марта.
На видео двое мужчин музицируют на стеклянных емкостях и пластиковой бутылке с водой с помощью столовых приборов. Действие происходит в кухонной зоне столовой. К ним присоединяется Прусникин, который ритмично «стряхивает» градусник и повторяет фразу «I’m ok».
Большиинство пользователей хорошо отнеслись к новому видео и поблагодарили лидера Little Big за создание позитива во время карантина из-за коронавируса.
Напомним, группа Little Big должна была представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение»-2020 в мае. Однако, конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.
Ранее спортивный комментатор Виктор Гусев в эфире НСН прокомментировал ролик российских гимнастов, которые исполнили трюк с туалетной бумагой под песню группы Little Big. Видео размещено на странице сборной России по спортивной гимнастике в Instagram.
«Российские гимнасты, конечно, молодцы. Но, вы знаете, все это уже стало надоедать. И туалетная бумага, и обязательная группа Little Big. В неизбежно однообразной жизни в условиях самоизоляции не хочется, чтобы и здесь тоже было какое-то однообразие. Давайте постараемся все-таки разнообразить нашу жизнь», – призвал телеведущий.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Петербуржец с коронавирусом скончался
- В российские аптеки поступает 30 миллионов медицинских масок
- Little Big показал «карантинную версию» клипа песни «I’m ok»
- Онищенко: Против коронавируса подействует авторитет отца
- Винокур рассказал о самочувствии заболевшего коронавирусом Лещенко