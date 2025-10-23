Люди могут наслаждаться едой из различных ресторанов, но она никогда не заменит привычные и любимые горячие бутерброды, которые все любят с детства. Такой же процесс и в музыке, заявила певица Ольга Бузова в разговоре со спецкором НСН в ходе гала-ужина Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Специальный корреспондент НСН узнал у исполнительницы, почему россияне вновь полюбили композиции из 1990-х.