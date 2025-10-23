Бузова сравнила Буланову с бутербродом, гречкой и сосисками
Татьяна Буланова — это что-то родное и любимое, заявила Ольга Бузова спецкору НСН.
Люди могут наслаждаться едой из различных ресторанов, но она никогда не заменит привычные и любимые горячие бутерброды, которые все любят с детства. Такой же процесс и в музыке, заявила певица Ольга Бузова в разговоре со спецкором НСН в ходе гала-ужина Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Специальный корреспондент НСН узнал у исполнительницы, почему россияне вновь полюбили композиции из 1990-х.
«Все новое — это хорошо забытое старое. Я ходила в Милане в шикарный мишленовский ресторан, там огромный выбор. Там все вкусно, но ты мучаешься, потому что надо определиться с чем-то одним. Все равно простой бургер или даже горячий бутерброд с сыром будет роднее и ближе. Я к чему говорю? Я не к тому, что Татьяна Буланова — это горячий бутерброд, гречка или сосиски. Тут дело в том, что мы влюбились в нее давно-давно. Это то, что нам близко, родное и вкусное. Оно для нас будет всегда любимым. В моменте могут меняться приоритеты и интересы, но потом мы возвращаемся к истокам, к музыке, под которую мы плакали», — отметила она.
Бузова также выразила уверенность, что ее тоже ждет новый виток популярности в будущем.
«А почему не вспоминаем "Иванушки International"? Почему не говорим про Сергея Жукова? Представьте, о ком мы будем говорить спустя 15-20 лет? Только обо мне. Я не даю возможности о себе забыть, но мое творчество заиграет новыми красками, когда мне будет 60 лет. Песня “Мало половин” будет восприниматься уже по-другому. Контент, который я создаю, никогда не перестанет быть актуальным. В какой-то момент может быть огромный взлет, но всегда держать эту планку невозможно. Я бы дала совет и Надежде Кадышевой, и Булановой наслаждаться новой волной популярности. Здесь нельзя ничего просчитать и предугадать, это же не формула», — поделилась она.
Ранее Бузова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев записали новую песню в студии Vintage Records. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
