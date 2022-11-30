Бутусов заболел и отменил концерты на юге России
Рок-музыкант Вячеслав Бутусов объявил об отмене своих ближайших концертов в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону, запланированных соответственно на 1, 3 и 5 декабря.
«Концерты переносятся в связи с болезнью Вячеслава Бутусова», - пишет официальный паблик Бутусова «ВКонтакте».
Новыми датами концертов в этих городах указаны 11, 13 и 15 марта 2023 года, при этом старые билеты будут действительны.
Бутусов гастролирует по стране с программой, посвященной 40-летию группы Nautilus Pompilius. Ближайшие концерты музыканта запланированы на 22 декабря в Санкт-Петербурге и 28 декабря в Москве. В начале ноября Бутусов назвал конфликт на Украине «дьявольским» заговором против человечества.
Ранее Гарик Сукачев отменил из-за болезни ноябрьский концерт в Санкт-Петербурге.
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