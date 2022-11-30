Бутусов заболел и отменил концерты на юге России

Новыми датами концертов в этих городах указаны 11, 13 и 15 марта 2023 года, при этом старые билеты будут действительны.

Бутусов гастролирует по стране с программой, посвященной 40-летию группы Nautilus Pompilius. Ближайшие концерты музыканта запланированы на 22 декабря в Санкт-Петербурге и 28 декабря в Москве. В начале ноября Бутусов назвал конфликт на Украине «дьявольским» заговором против человечества.

Ранее Гарик Сукачев отменил из-за болезни ноябрьский концерт в Санкт-Петербурге.

