Бутусов назвал конфликт на Украине дьявольским заговором против человечества

По мнению музыканта , на Украине «все подготавливалось подло, коварно, вероломно», и разгоревшийся конфликт «чудовищен».

«Человеку не под силу заварить эту "кашу". У человека нет сил ни физических и психических, чтобы взять и положить жизнь на этот заговор против человечества. Поэтому я это называю дьявольским действием. Потому что как могло иначе кому-то прийти в голову сеять этот раздор между людьми — это же смертоубийство, сталкиваются целые народы», — подчеркнул Бутусов.

Музыкант подчеркнул, что все происходящее в мире можно пережить с силой и поддержкой Бога.

«Нельзя предавать эту духовную поддержку. Потому что там, на небе, ангелы "рубятся", не покладая мечей, точно так же, как сейчас в Донбассе происходит», - добавил артист.

