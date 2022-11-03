Бутусов назвал конфликт на Украине дьявольским заговором против человечества
Конфликт на Украине – «дьявольский» заговор против человечества, считает музыкант, лидер группы «Орден Славы» Вячеслав Бутусов. Об этом артист рассказал в интервью РИА Новости.
По мнению музыканта , на Украине «все подготавливалось подло, коварно, вероломно», и разгоревшийся конфликт «чудовищен».
«Человеку не под силу заварить эту "кашу". У человека нет сил ни физических и психических, чтобы взять и положить жизнь на этот заговор против человечества. Поэтому я это называю дьявольским действием. Потому что как могло иначе кому-то прийти в голову сеять этот раздор между людьми — это же смертоубийство, сталкиваются целые народы», — подчеркнул Бутусов.
Музыкант подчеркнул, что все происходящее в мире можно пережить с силой и поддержкой Бога.
«Нельзя предавать эту духовную поддержку. Потому что там, на небе, ангелы "рубятся", не покладая мечей, точно так же, как сейчас в Донбассе происходит», - добавил артист.
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