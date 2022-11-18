«Слон Прилучного и теща Бэтмена»: Культурный гид страны на неделю

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным агрегатором «Kassir.ru» представляют новый обзор самых интересных культурных событий страны на предстоящий уикенд.

Культурными гидами НСН сегодня выступили основатель группы «СерьГа» Сергей Галанин, накануне отметивший День Рождения, а также лидер отмечающей 25-летие группы «Ключевая» Максим Аншуков.

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В Москве в ближайший уикенд пройдет сразу несколько знаковых концертов.

Уже сегодня (17 ноября) лидер группы «CrossroadZ» Сергей Воронов отпразднует День рождения на сцене, завтра (18 ноября) состоится» «деньрожденческий концерт» Сергея Галанина, а в понедельник (21 ноября) – выступление Дианы Арбениной.

По данным билетных операторов, также активно покупались билеты на столичные концерты Григория Лепса (19 ноября), «Burito» (18 ноября), групп «Аффинаж» (18 ноября) и «Танцы Минус» (19 ноября).

Группа «Алиса» 19 ноября представит в Питере свой новый альбом «Дудка», Lascala сыграет в Нижнем Новгороде и Казани (19 и 20 ноября), а Найк Борзов – в Брянске (17 ноября). Также в ТОП популярности попали выступления Shaman в Казани (20 ноября) и «Слота» в Уфе (20 ноября).

Немного приболевший Сергей Галанин рассказал НСН о подробностях своего концерта и рекомендовал сходить на Кинчева и Воронова.

«Будет большая концертная программа, те песни, которые прозвучат, - это будет честно и по совести. Никаких гостей не планируется, да и вообще, зазывать друзей на концерт – это особенность эстрадных артистов, они любят всякие коллаборации. Мы же если это делаем, то делаем для души. Я посмотрел недавний концерт группы "Алиса" в Москве и получил большое удовольствие. Обязательно надо идти, потому что все, что Костя ни делает, он делает не просто так. Он делает это для своих поклонников, конечно, но с точным пониманием, что происходит и как он это чувствует. Очень мне понравилось все, это и выглядит круто и звучит. Сережа Воронов - очень искренний и честный музыкант, поэтому будет очень здорово, обязательно сходите, не пожалеете. В силу того, что я болен, у меня сегодня последний день на реабилитацию, а там все очень шумно, тесно, так что я, конечно, не пойду. Я обязан сыграть где-то 2,5 часа, не меньше, потому что это деньрожденческий концерт, надо соответствовать, поэтому я и высиживаю в своей загородной норке», - отметил Галанин.

Он также рассказал, что должен был выступить на концерте Гарика Сукачева в Санкт-Петербурге 17 ноября, но тот тоже приболел.

«Концерт должен был быть в четверг и я должен был принимать в нем участие, но мы не едем, концерт отменен, потому что и Гарик, и я, мы себя неважно чувствуем. Я-то ладно, Гарик мог и без меня поехать, но он немного приболел, – все нормально с ним, но концерт нельзя было проводить, к сожалению», - рассказал лидер группы «СерьГа».

Со своей стороны, Максим Аншуков также признался, что любит творчество Сукачева, и рекомендовал всем сходить на Галанина, Кинчева, Арбенину и Борзова.

«День Рождения Сергея Галанина наверняка будет интересным, это музыкант с именем, мы где-то близки по жанру. С большим пиететом отношусь и к Игорю Сукачеву, - это всегда его величество балаган в лучшем проявлении, выплеск души, отдых и праздник. С Найком Борзовым мы пересекались еще в начале "нулевых", самые теплые впечатления, тоже бы сходил с удовольствием, послушал бы "Верхом на звезде". Кстати, у Найка недавно был совершенно замечательный флешмоб – сто человек сыграли эту песню. Арбенина тоже, мы были на ее концерте на фестивале в Череповце, группа прилетела тогда с заграничных гастролей, была уставшая, но работали они восхитительно. Ну и, конечно же, "Алиса" и Кинчев, это прекрасно», - подчеркнул Аншуков.

Он также рассказал о туре «Ключевой», которая дала в Москве накануне юбилейный концерт.

«Группе 25 лет, на московском концерте были подобраны песни, начиная с первого альбома, заканчивая последним. В туре уже была Тверь, прекрасно прошел концерт, очень тепло, был Петербург, он тоже удивил, несмотря на по-настоящему питерскую погоду с туманом и дождем, концерт и прием были очень теплыми, обязательно туда вернемся. Дальше у нас будет Ярославль, в начале зимы - Брянск, Орел, Белгород, а 17 декабря Арзамас. Остальная часть будет планироваться с конца января. Планируем еще в Череповец доехать обязательно, потому что там давно ждут, в Архангельск, Вологду и держим в планах Сибирь. Мне очень хочется попасть в Сибирь и на Дальний Восток, дело в том, что в Сибири мы были достаточно давно, а на Дальнем Востоке "Ключевая" еще не выступала», - отметил собеседник НСН.

Ну а спортивный комментатор Дмитрий Губерниев говорил ранее НСН, что пойдет 17 ноября с ребенком на московский концерт легендарного вокалиста Deep Purple и Rainbow Джо Линна Тернера.

