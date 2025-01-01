Бутман пожелал всем «замечательных эмоций» в 2025 году
1 января 202500:00
Александра Веснина
Джазмен Игорь Бутман заявил НСН, что уходящий 2024 год был богат на творческие события.
Известный джазмен, народный артист России Игорь Бутман в эфире НСН назвал уходящий 2024 год интенсивным и выразил надежду, что в 2025 ему и его команде удастся не снижать заданный темп.
«По окончании года я всем доволен. Это был хороший год, очень интенсивный. Было много больших поездок и гастролей, фестивалей, записей и выпусков. В следующем году нужно не снижать ту интенсивность, тот темп, который мы взяли, продолжать то, что мы делаем. Может быть, в следующем году получится записать и выпустить те альбомы, которые уже давно в работе», - сказал собеседник НСН.
Бутман пожелал всем россиянам хорошего настроения в новом году.
«Я хочу пожелать всем только хорошего! Желаю встретить прекрасный Новый год, чтобы все проблемы старого года ушли или решились до наступления 2025 года. Желаю, чтобы в новом году были только радости, успехи, замечательные эмоции, встречи и всегда хорошее настроение», - заключил музыкант.
Ранее Бутман рассказал спецкору НСН, в России джаз быстро набирает обороты, сегодня русский стиль отличается от американского эмоциями и большей виртуозностью.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru