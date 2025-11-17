Опрос: Почти половина россиян подрабатывали в 2025 году

Издание ссылается на результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру», согласно которым 29% респондентов подрабатывали с целью закрыть долги, а 24% - для сокращения кассовых разрывов из-за подорожания товаров и услуг.

Ещё 19% опрошенных намеревались создать с помощью подработки подушку безопасности, а 16% россиян - из-за непредвиденных расходов и крупных покупок. Ради долгсрочных накоплений подрабатываали 12% респондентов.

Отмечается, что чаще всего о наличие дополнительного заработка заявляли россияне в возрасте от 25 до 40 лет.

Ранее микрофинансовая компания «Займер» провела опрос и выяснила, что от зарплаты до зарплаты денег всегда хватает только 7% россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

