Стоимость билетов в Эрмитаж увеличится с 1 декабря

Стоимость базового билета в Государственный Эрмитаж, а именно в Главный музейный комплекс и Главный штаб, с 1 декабря составит 700 рублей. Об этом со ссылкой на музей сообщает RT.

Доставщик пытался скрыться от ГИБДД на территории Эрмитажа

Отмечается, что по 31 марта 2026 года на вечерних сеансах по вторникам, пятницам и субботам цена останется прежней - 500 рублей. При этом сохранятся все социальные программы, в том числе по «Пушкинской карте» и карте «Серебряный возраст».

Также в музее указали, что каждый четверг вход будет бесплатным для посетителей до 18 лет, студентов, пенсионеров и ряда других категорий. Каждый день бесплатно посетить Эрмитаж могут дети до 14 лет, многодетные семьи, участники СВО и члены их семей и ряд других категорий граждан.

«Каждый день вход в Главный штаб – бесплатный для детей до 18 лет, пенсионеров, курсантов, военнослужащих-призывников и некоторых других категорий», - говорится в сообщении.

Ранее Эрмитаж ввёл ежегодное бесплатное посещение музея для всех в восемь праздничных дат: 7 января, 23 февраля, 8 марта, 12 апреля, 18 мая, 5 октября, 4 ноября и 7 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЦеныБилетыМузейЭрмитаж

Горячие новости

Все новости

партнеры