Стоимость билетов в Эрмитаж увеличится с 1 декабря
Стоимость базового билета в Государственный Эрмитаж, а именно в Главный музейный комплекс и Главный штаб, с 1 декабря составит 700 рублей. Об этом со ссылкой на музей сообщает RT.
Отмечается, что по 31 марта 2026 года на вечерних сеансах по вторникам, пятницам и субботам цена останется прежней - 500 рублей. При этом сохранятся все социальные программы, в том числе по «Пушкинской карте» и карте «Серебряный возраст».
Также в музее указали, что каждый четверг вход будет бесплатным для посетителей до 18 лет, студентов, пенсионеров и ряда других категорий. Каждый день бесплатно посетить Эрмитаж могут дети до 14 лет, многодетные семьи, участники СВО и члены их семей и ряд других категорий граждан.
«Каждый день вход в Главный штаб – бесплатный для детей до 18 лет, пенсионеров, курсантов, военнослужащих-призывников и некоторых других категорий», - говорится в сообщении.
Ранее Эрмитаж ввёл ежегодное бесплатное посещение музея для всех в восемь праздничных дат: 7 января, 23 февраля, 8 марта, 12 апреля, 18 мая, 5 октября, 4 ноября и 7 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕК предложила оформить кредит Украине под замороженные активы России
- Польские власти заподозрили иностранные спецслужбы в подрыве ж/д путей
- Опрос: Почти половина россиян подрабатывали в 2025 году
- Стоимость билетов в Эрмитаж увеличится с 1 декабря
- «Залезть поглубже»: Зачем помечать продукты с истекающим сроком годности
- Лидер группы «Мираж» высказался против школьной формы
- Россиянам рассказали о рисках для экономики из-за отношения зумеров к труду
- «Почта России» заявила о частичном восстановлении доставки посылок в США
- «От суровости до шуточек»: Алиса Вокс об участии в новом альбоме Галанина
- Подозреваемых в подготовке нападения на полицейских задержали в Дагестане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru