Стоимость билетов в Эрмитаж увеличится с 1 декабря

Отмечается, что по 31 марта 2026 года на вечерних сеансах по вторникам, пятницам и субботам цена останется прежней - 500 рублей. При этом сохранятся все социальные программы, в том числе по «Пушкинской карте» и карте «Серебряный возраст».

Также в музее указали, что каждый четверг вход будет бесплатным для посетителей до 18 лет, студентов, пенсионеров и ряда других категорий. Каждый день бесплатно посетить Эрмитаж могут дети до 14 лет, многодетные семьи, участники СВО и члены их семей и ряд других категорий граждан.

«Каждый день вход в Главный штаб – бесплатный для детей до 18 лет, пенсионеров, курсантов, военнослужащих-призывников и некоторых других категорий», - говорится в сообщении.

Ранее Эрмитаж ввёл ежегодное бесплатное посещение музея для всех в восемь праздничных дат: 7 января, 23 февраля, 8 марта, 12 апреля, 18 мая, 5 октября, 4 ноября и 7 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

