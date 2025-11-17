Лидер группы «Мираж» высказался против школьной формы
Ношение школьной формы будет полезно для детей, намеревающихся в будущем поступить в военное училище. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился лидер и музыкант группы «Мираж» Алексей Горбашов.
По его словам, детям с явными задатками творческих талантов нужны «свобода и право на самовыражение», поэтому им лучше заниматься в школе, где разрешают «носить толстовку и джинсы».
Горбашов, закончивший школу 1979 году, также признался, что носил школьную форму, но только до тех пор, пока не увлёкся тяжёлым роком.
«Это всё отражалось на моём внешнем виде: длинные волосы, джинсы. Всё это жутко не нравилось учителям, со мной пытались проводить воспитательные беседы... никакого успеха они не имели», — заключил музыкант.
Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что водить в стране единую школьную форму не планируется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
