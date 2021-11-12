Макс Покровский поставил пятерку оперштабу за идею ввести QR-коды на транспорте

Лидер группы «Ногу свело!» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня. 

1

К Земле приближается астероид размером с три футбольных поля

Потенциально опасный астероид 2004 UE размером от 170 до 380 метров в диаметре пролетит близ Земли в середине ноября, говорится на сайте одного из подразделений НАСА. На минимальное расстояние астероид приблизится к Земле 13 ноября. По оценкам американского агентства, астероид пролетит от нашей планеты более чем в четырех миллионах километров, что превышает 11 дистанций от Земли до Луны.

Максим Покровский: «Я очень надеюсь, что этот астероид обитаемый, так как жду встречи с инопланетянами. Своими силами мы порядок на Земле навести не можем», - сыронизировал музыкант. 


2

Оперштаб подтвердил разработку законопроектов о QR-кодах в транспорте

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в России подтвердил разработку инициатив о введении обязательной проверки QR-кодов в транспорте, а также для посещения кафе и магазинов. 

Максим Покровский: «Оперштаб, пятерка вам за активность и инициативность. Только я вот привит «Модерной», как же быть таким как я, включая приезжих и туристов», - задался вопросом артист. 

3

В Португалии запретят работодателям обращаться к сотрудникам в нерабочее время

Работодателям запретят звонить или отправлять сообщения сотрудникам в нерабочее время. При этом поправки не коснутся организаций, в которых работает менее 10 человек 

Максим Покровский: «Круто, что мы не в Португалии, вся наша команда, включая администрацию, состоит из 12 человек, и иногда нас просто необходимо быть на связи круглые сутки», - отметил собеседник НСН. 

4

Мясников призвал возбуждать уголовные дела против врачей-антипрививочников

"Поймите, если водитель пьяный задавит человека, он пойдет под суд, потом в тюрьму. А если врач отговорит человека от вакцинации, и потом этот человек умрет, — это что, не уголовное преступление?" — отметил специалист и добавил, что помимо уголовной ответственности такого врача необходимо лишить доступа к профессии. 

Максим Покровский: «Интересно, а господин Мясников не предлагает завести уголовное дело против себя? Например, 26 октября 2020 года, общаясь с «Комсомольской правдой» он назвал информацию о ковиде «информационным терроризмом»: «потому что взяли инфекцию не самую опасную и устроили страшилку года»», - вспомнил цитату Мясникова артист. 

5

Группа «Ногу Свело!» готовит новый клип

Видео выйдет на следующей неделе на официальном YouTube-канале группы

Максим Покровский: 18 ноября на официальном YouTube-канале группы состоится премьера видеоклипа «Падшие ангелы», а через 10 дней 38 ноября в клубе 1930 мы сыграем нашу концертную программу «Последний день в раю». Концерт пройдет в режиме ограниченной вместимости, то есть QR-коды не потребуются, но вместо партера будет сидячая рассадка и, разумеется, мы будем просить соблюдать дистанцию и носить маски. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

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