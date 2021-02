Британцы нашли самую жизнеутверждающую песню во время пандемии

В топ-5 самых оптимистичных песен также попали Walking on Sunshine рок-группы Katrina and the Waves и Good Vibrations коллектива The Beach Boys.

Специалисты отмечают, что любимые песни повышают выработку в организме эндорфинов - гормонов счастья и дофамина, гормона удовольствия.

