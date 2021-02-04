Британцы нашли самую жизнеутверждающую песню во время пандемии

Композиция Don't Stop Me Now британской группы Queen названа самой жизнеутверждающей песней во время пандемии. Об этом пишет Daily Mail.

Большинство опрошенных считают, что эта композиция способна моментально поднять настроение и зарядить энергией.

На втором месте оказалась одна из самых известных песен ABBA Dancing Queen, на третьем – композиция Living on the prayer группы Bon Jovi.

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В топ-5 самых оптимистичных песен также попали Walking on Sunshine рок-группы Katrina and the Waves и Good Vibrations коллектива The Beach Boys.

Специалисты отмечают, что любимые песни повышают выработку в организме эндорфинов - гормонов счастья и дофамина, гормона удовольствия.

Между тем, исполнители рок и поп-музыки оказались по разные стороны баррикад по вопросу тюремного заключения российского оппозиционера Алексея Навального. НСН выяснила, что они писали по этому поводу в соцсетях.

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