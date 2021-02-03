Рок против эстрады. Музыканты разошлись во мнении о Навальном и протестах

«Зачем я в небо лез? Не знаю, зачем. Там космонавтов полно, а я лишний», - этими строчками начинается композиция.

Тем временем, певец Филипп Киркоров сделал несколько постов в поддержку действующей власти. Один из них он сопроводил большой подписью, в которой отметил, что «мы живем в свободной стране, где каждый имеет право на своё мнение, и публично поддержать своего президента - это лишь крошечная благодарность за уверенность в завтрашнем дне». Об этом Киркоров написал под размещенной в посте фотографией президента Владимира Путина.

Лидер группы «Ногу Свело!» Макс Покровский, напротив, высказал свою поддержку оппозиционеру еще две недели назад, когда Навальный вернулся в Москву. Покровский не скрывает своих политических взглядов и теперь, когда Мосгорсуд по ходатайству ФСИН заменил условный срок на реальный.

«Если бы мы, как один, сказали «Не верю» и перестали пялиться в зомбоящик», - написал артист в своем микроблоге. «Но это отсроченный платёж. Проценты капают, и расплачиваться придется нашим детям», - комментирует в своем Instagram ситуацию с Навальным Покровский.

Не удержался от комментариев по вопросу митингов и участия в нем детей и народный артист Николай Басков. В своем Instagram он осудил уличные протесты за «втягивание в них несовершеннолетних».

«Давно и много говорится о том, как обезопасить детей от негативного влияния интернета и улицы. А потом в соцсети приходят проплаченные материалы, вызывающие негативные эмоции и желание выйти и крушить, и родители бессильны что-либо сделать, потому что всё это падает на благодатную почву подросткового максимализма», - отметил артист.

Рэп-музыканты поддерживали оппозиционера не только словом, многие из них принимали участие в митингах. Рэпер Noise MC записал видеообращение и 23 января вышел на улицу

«Иван Алексеев, я артист, музыкант, выступаю под творческим псевдонимом «Noize MC». Я зарабатываю на жизнь исключительно своей музыкой, других доходов у меня нет», - так начал свое обращение артист.

«На первый взгляд, 23 января мне следовало бы остаться дома и промолчать. Я часто слышу "подумай о своих детях". Я о них и думаю. И я не хочу, чтобы они жили в стране, где человека можно убить за инакомыслие, а если убить вдруг не получится, то посадить - посадить сразу по нескольким делам, ни одно из которых не имеет прямого отношения к истинным причинам этих преследований», - объяснил свое решение пойти на несанкционированный митинг музыкант.

На акцию 23 января Noise MC пришел вместе с фронтменом группы Anacondaz Ортёмом (Артём Хорев). Ортём выложил в свой Instagram фото с митинга, и поклонники тут же начали его «атаковать» вопросами в комментариях. Они хотели знать поддерживает ли артист Алексея Навального.

«Скорее да, но не безоговорочно. Вариантов, к сожалению, нет», - ответил подписчикам Ортём.



Стоит отметить, что большинство российских исполнителей популярной музыки возвращение Алексея Навального и развивающаяся вокруг него ситуация застала на отдыхе за рубежом, и не многие обратили на нее внимание. Но их подписчики все же не обошли стороной это событие. Так Полине Гагариной за фото с дочерью на отдыхе, которое она выложила 23 января, пришлось прочитать в комментариях много нелестных высказываний от поклонников.

Телеведущий и популярный шоумен Максим Галкин не прибегая к прямым заявлениям, выложил в Instagram свое выступление от 1999 года. «Отрывки из моего выступления на 100-летии журнала "Огонёк" в 1999-ом. Президент ещё Борис Ельцин, Владимир Путин уже пару месяцев и.о. премьер-министра. Многое и сейчас актуально, особенно финал», - написал телеведущий.