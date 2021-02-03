Константин Кинчев почти за сутки собрал 5 млн рублей на сольный альбом

Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев собрал 5 миллионов рублей на выпуск своего сольного альбома «Белый шум» чуть больше чем за сутки.

1 февраля артист запустил проект на краудфандинговой платформе Planeta.ru, первый миллион в этот проект внесла сама платформа.

Как и предыдущий альбом «Алисы» («Посолонь»), «Белый шум» не будет продаваться в обычных музыкальных магазинах. Приобрести сольную пластинку можно будет только на «Планете».

В своем видеообращении Константин Кинчев отметил, что готовящийся к выходу сольный альбом к творчеству группы «Алиса» отношения иметь не будет.

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ФОТО: Дмитрий Локтев//alisa.net
ТЕГИ:МузыкантыРок-музыкаКонстантин Кинчев
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