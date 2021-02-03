Константин Кинчев почти за сутки собрал 5 млн рублей на сольный альбом
Лидер группы «Алиса» Константин Кинчев собрал 5 миллионов рублей на выпуск своего сольного альбома «Белый шум» чуть больше чем за сутки.
1 февраля артист запустил проект на краудфандинговой платформе Planeta.ru, первый миллион в этот проект внесла сама платформа.
Как и предыдущий альбом «Алисы» («Посолонь»), «Белый шум» не будет продаваться в обычных музыкальных магазинах. Приобрести сольную пластинку можно будет только на «Планете».
В своем видеообращении Константин Кинчев отметил, что готовящийся к выходу сольный альбом к творчеству группы «Алиса» отношения иметь не будет.
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