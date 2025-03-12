«Зрители довольны»: Сукачев о постановке «Сашашишин» и концертах

В конце ноября 2024 года музыкант, который прежде выступал не так часто, отметил свое 65-летие большим концертом в подмосковном зале «Live Арена». С начала 2025 года он уже выступил в Ростове-на-Дону, Воронеже и Салехарде. На очереди первые за 6,5 лет концерты в Новосибирске и Красноярске, артист приедет туда 14 и 16 марта. Как отметил Сукачев, поклонники везде принимают его тепло.

«Нас прекрасно встречают во всех городах. Были замечательные концерты, по-моему, все зрители были очень довольны. В общем, радостная атмосфера была, и для нас тоже! В Новосибирске и Красноярске сыграем классные концерты, они, надеюсь, тоже понравятся публике. Разные песни будем петь, из разных наших программ», - пояснил он.

Ранее артист рассказал «Радиоточке НСН», что завершил работу над сценарием своего художественного фильма о событиях, которые произошли на Донбассе в 2015 году. Теперь музыканту предстоит защита проекта в Министерстве культуры, Фонде кино, дата съемок картины во многом будет зависеть от того, как скоро удастся найти инвестора.

