«Зрители довольны»: Сукачев о постановке «Сашашишин» и концертах
Гарик Сукачев рассказал НСН, что его спектакль в «Современнике» популярен у публики не меньше, чем концерты музыканта в разных городах России.
Рок-музыкант Гарик Сукачев в разговоре с НСН отметил, что спектакль «Сашашишин», режиссером которого он выступил, неизменно идет в «Современнике» при полных аншлагах.
В конце февраля на Другой сцене «Современника» прошла закрытая презентация книги «Как создавался спектакль «Сашашишин». Как рассказал Сукачев, в артбуке собраны редкие фотографии репетиционного процесса, а также интервью с создателями постановки, которая с успехом идет в театре.
«Спектакль в этом сезоне очень успешно идет на Главной сцене "Современника" при полных аншлагах, надеюсь, так будет и в дальнейшем. Покупать билеты лучше заранее, поскольку они очень быстро заканчиваются. Ближайшие спектакли - 18 и 19 марта. Артбук, который недавно был презентован, - это книга фотографий с репетиций спектакля, которые проходили и в театре "Современник", в репетиционном зале. Часть фотографий – из ДК Горбунова, где мы репетировали целый год на сцене легендарной "Горбушки". Кроме того, в артбук вошли цитаты из книги "Убить Бобрыкина" Саши Николаенко, по которой поставлен сам спектакль. Также рисунки Саши Николаенко, эскизы костюмов и интервью с создателями спектакля, всех артистов и административной группы. Такое подарочное издание мы сделали для любителей театра и людей, которым интересно, как создаются спектакли», - рассказал собеседник НСН.
В конце ноября 2024 года музыкант, который прежде выступал не так часто, отметил свое 65-летие большим концертом в подмосковном зале «Live Арена». С начала 2025 года он уже выступил в Ростове-на-Дону, Воронеже и Салехарде. На очереди первые за 6,5 лет концерты в Новосибирске и Красноярске, артист приедет туда 14 и 16 марта. Как отметил Сукачев, поклонники везде принимают его тепло.
«Нас прекрасно встречают во всех городах. Были замечательные концерты, по-моему, все зрители были очень довольны. В общем, радостная атмосфера была, и для нас тоже! В Новосибирске и Красноярске сыграем классные концерты, они, надеюсь, тоже понравятся публике. Разные песни будем петь, из разных наших программ», - пояснил он.
Ранее артист рассказал «Радиоточке НСН», что завершил работу над сценарием своего художественного фильма о событиях, которые произошли на Донбассе в 2015 году. Теперь музыканту предстоит защита проекта в Министерстве культуры, Фонде кино, дата съемок картины во многом будет зависеть от того, как скоро удастся найти инвестора.
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