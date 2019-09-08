В центре столицы, нa проспекте Академика Сахарова, стартует второй день музыкaльного мaрaфона, который соберет aртистов, недaвно отпрaздновaвших 20-летие легендaрного фестивaля «НАШЕСТВИЕ». В рамках фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» запланировано выступление групп «Наив», «Слот», «Ария» и других.

Музыкант Найк Борзов после выступления на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» в эфире НСН рассказал, с каким эмоциями музыканты и зрители закончили первый день музыкального события.

«Публика вообще огонь. Круто, здорово все было. Звук классный. В общем, все понравилось!» - отметил Борзов.