Уникальную технику можно увидеть на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»

7 сентября13:53
Ольга Болдырева

Автокреатив представлен на площадке фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» в зоне «Кастом Конвенция».

На площадках фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» открыта тематическая зона «Кастом Конвенция». Здесь поклонники автоэклектики смогут увидеть несколько десятков интересных и по-настоящему уникальных авто- и мотоэкспонатов.

ФОТО: НСН
ФОТО: НСН
ФОТО: НСН
ФОТО: НСН
ФОТО: НСН
ФОТО: НСН
ФОТО: НСН
ФОТО: НСН
ФОТО: НСН
ФОТО: НСН
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Об историях «олдтаймеров» расскажут их владельцы в рамках выездов на демонстрационный подиум.

Кроме того, чтобы сделать традиционные фотографии, можно будет погонять в гоночном кресле пилота с полным погружением в реальность, а также на время стать тату-мастером.

Ранее лидер группы «Альянс» Игорь Журавлев рассказал в эфире НСН о реакции зрителей фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» на выступление музыкантов.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ФестивальВыставкаАвтомобиль