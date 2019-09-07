Уникальную технику можно увидеть на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
Автокреатив представлен на площадке фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» в зоне «Кастом Конвенция».
На площадках фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» открыта тематическая зона «Кастом Конвенция». Здесь поклонники автоэклектики смогут увидеть несколько десятков интересных и по-настоящему уникальных авто- и мотоэкспонатов.
Об историях «олдтаймеров» расскажут их владельцы в рамках выездов на демонстрационный подиум.
Кроме того, чтобы сделать традиционные фотографии, можно будет погонять в гоночном кресле пилота с полным погружением в реальность, а также на время стать тату-мастером.
Ранее лидер группы «Альянс» Игорь Журавлев рассказал в эфире НСН о реакции зрителей фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» на выступление музыкантов.
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