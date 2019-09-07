Уникальную технику можно увидеть на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»

Об историях «олдтаймеров» расскажут их владельцы в рамках выездов на демонстрационный подиум.

Кроме того, чтобы сделать традиционные фотографии, можно будет погонять в гоночном кресле пилота с полным погружением в реальность, а также на время стать тату-мастером.

Ранее лидер группы «Альянс» Игорь Журавлев рассказал в эфире НСН о реакции зрителей фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» на выступление музыкантов.

