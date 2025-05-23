Певица Диана Гурцкая восхитилась творчеством Шамана
23 мая 202522:01
Светлана Ключкина
Ярослав Харитонов
Певец Шаман является удивительным исполнителем и фантастическим артистом, заявила НСН Диана Гурцкая
Певица и общественный деятель Диана Гурцкая в интервью НСН восхитилась талантом и человеческими качествами музыкального исполнителя Шамана.
Ярослав Дронов (Шаман) был выбран представителем России для участия в международном конкурсе «Интервидение»-2025. Он пройдет 20 сентября и соберет музыкантов из 25 стран. Гурцкая одобрила такой выбор кандидатуры.
«Шаман удивительный исполнитель, фантастический артист. Я восхищаюсь, как он доносит музыку, песню зрителям. Я хочу пожелать ему удачи, успеха всегда и во всем. Что я могу сказать? Я просто так к нему очень хорошо отношусь, к его творчеству. Он большой молодец», — заявила исполнительница специальному корреспонденту НСН на презентации сольного альбома артистки JALAGONIA.
Ранее певец Николай Басков заявил в интервью НСН, что в творчестве Шамана есть что-то необычное.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru