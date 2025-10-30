Американская метал-кор-группа As I Lay Dying является популярной в своем сегменте, а ее приезд в Россию может быть связан с поведением президента США Дональда Трампа, заявил в интервью НСН основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов.

Музыканты As I Lay Dying стали первой за три года серьезной рок-группой из США, решившейся приехать в Россию. 30 октября музыканты выступят в Москве, днем позже - в Екатеринбурге, а 1 ноября - в Санкт-Петербурге, после чего продолжат европейский тур. При этом все билеты на российские концерты были проданы еще неделю назад. Лобанов объяснил это тем, что наши фанаты истосковались по своим любимым группам.