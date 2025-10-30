«Рубят бабло!»: Россия встречает американскую группу As I Lay Dying солдаутами
Вслед за металлистами в Россию могут поехать и другие серьезные рок-группы из США, желающие «поднять бабла» и «окучить» крупный рынок, повторяя за Трампом, предположил в эфире НСН Игорь «Кэш» Лобанов.
Американская метал-кор-группа As I Lay Dying является популярной в своем сегменте, а ее приезд в Россию может быть связан с поведением президента США Дональда Трампа, заявил в интервью НСН основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов.
Музыканты As I Lay Dying стали первой за три года серьезной рок-группой из США, решившейся приехать в Россию. 30 октября музыканты выступят в Москве, днем позже - в Екатеринбурге, а 1 ноября - в Санкт-Петербурге, после чего продолжат европейский тур. При этом все билеты на российские концерты были проданы еще неделю назад. Лобанов объяснил это тем, что наши фанаты истосковались по своим любимым группам.
«Конечно, VK Stadium (на котором музыканты выступят в Москве – прим. НСН) будет забит полностью, потому что все изголодались по любимым группам, к которым они привыкли. As I Lay Dying - это популярный коллектив. Я лично не слушаю такой метал-кор, он для меня простенький, но для тех, кому нужна бескомпромиссная экстремальщина, их приезд очень важен», - отметил «Кэш».
По его мнению, вслед за этой группой в Россию могут и другие американские команды, для которых концерты в нашей стране больше не являются «зашкваром».
«Их приезд стал возможным в рамках мельтешений Дональда Трампа. Раз в Анкоридже встретились (президенты России и США – прим. НСН), значит, теперь ехать в Россию - это не зашквар. Конечно, американцы сразу захотели поднять бабла с нашей публики. Я думаю, теперь и другие серьезные рок-группы поедут в Россию. У них во главе государства стоит бизнесмен, так же и шоубизнес думает и работает. Есть вариант заработать денег - они едут. Им тоже не нужна вся эта политическая повестка, мешающая окучивать крупный российский рынок», - заключил собеседник НСН.
В промоутерской компании Global East Talent, организовавшей российские концерты As I Lay Dying, ранее говорили «Радиоточке НСН», что металлисты решили начать европейский тур с России исключительно по логистическим причинам и здесь нет «скрытых смыслов».
