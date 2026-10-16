«Дело не в голосе и не в октавах»: Лолита раскрыла, в чем феномен Мадонны
Лолита Милявская заявила НСН, что Мадонна — выдающаяся женщина, на которую стоит равняться, несмотря на ее провокационные выходки, и в шоу-бизнес она попала точно не через постель.
Феномен певицы Мадонны не в голосе и не во внешности, а в невероятном трудолюбии, заявила специальному корреспонденту НСН певица Лолита Милявская на дне рождении МУЗ ТВ.
«Мадонна — величайшая женщина, и дело тут не в голосе. "Поют в опере", как сказал Григорий Лепс. Например, Билли Холидей — величайшая джазовая певица, которую всегда сравнивали с Эллой Фицджеральд, — имела одну или полторы октавы. Дело не в октавах и не в нотах. Дело в усердии. Это женщина фантастического трудолюбия. После того как я посмотрела её режиссёрский дебют, я ещё могу сказать, что это женщина фантастического мышления: она знает профессии изнутри и всего добилась сама. Все эти рассказы про то, что кто‑то «попал через постель», — это не про Мадонну, да и вообще не про мировой шоу‑бизнес. Кто через постель пришёл, тот через неё и ушёл. Да, мне как зрителю могли не нравиться какие‑то провокационные её съёмки, но это женщина, на которую стоит равняться», — рассказала она.
Ранее народный артист РФ Григорий Лепс на гала-ужине «Российской национальной музыкальной премии «Виктория» заявил, что у Мадонны нет ни голоса, ни сценической подачи передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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