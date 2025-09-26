Билли Новик и группа Billy’s Band отметят двойной юбилей в Москве
Группа Billy’s Band и Билли Новик дадут большой Юбилейный концерт на сцене Концертного зала «Москва».
Музыканты из северной столицы исполнят свои лучшие песни: как хорошо известные «Коктейль из лунного света и вина», «Блюз в голове» и «Оторвемся по-питерски», так и недавно представленные «Мама, забери», «Старомоден» и «Ты мерещишься мне».
Выступление в сопровождении оркестра и звездных гостей состоится 8 ноября.
Ранее народный артист России, саксофонист, художественный руководитель «Московского джазового оркестра» Игорь Бутман заявил НСН, что профессиональные оркестры сегодня должны быть в каждом регионе России, поскольку потребность в концертах есть.
