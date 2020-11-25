Би-2 посвятили новый клип всем отверженным и униженным

Режиссер клипа Владимир Беседин признался НСН, что при написании сценария черпал вдохновение в классических хоррорах – «Сияние» Стенли Кубрика и «Psycho» Альфреда Хичкока.

«Вайб «Сияния» оказал на меня влияние при написании сценария. Когда я услышал песню, меня сразу захватила идея того, что в клипе что-то маленькое должно бороться с чем-то большим и несправедливым. Мне очень хотелось, чтобы группа здесь выглядела именно как рассказчики истории, являющиеся силами добра. Когда мы в первый раз встретились, у меня было две идеи. Одна мне дико понравилась, но я думал, что, возможно, ребятам она не зайдет, потому что она довольно смелая. Но после того как я рассказал вкратце историю нашего гадкого утенка, ребята за это схватились и дали зеленый свет. Это, конечно, безумно вдохновило!», - заявил Беседин.

«Бог проклятых» стал третьим треком Би-2 из грядущего альбома, релиз которого запланирован на 2021 год. Как и обещали музыканты, новая песня сильно отличается по звучанию от двух предыдущих синглов «Пекло» и «Депрессия», вышедших в 2020 году. Стилистика «Бога проклятых» выдержана близко к жанру евангельской музыки «госпел».

«Я думаю, что в России это первый своеобразный опыт перенесения госпела на рок-сцену, - сообщил НСН Лева Би-2. - Шура каждый месяц делает ревизию моих архивов, в них он обнаружил эту песню. Я к ней относился скептически, и никаких ставок на неё не делал – не знал, как её развить. А Шура её нашел и сказал, что песня крутая и что он будет её петь».