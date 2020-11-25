Би-2 посвятили новый клип всем отверженным и униженным
Шура и Лёва Би-2 презентовали новый сингл и клип к нему, и подробно рассказали в эфире НСН об этой работе.
Сегодня состоялась премьера нового сингла и клипа «Бог проклятых» группы «Би-2». На официальной странице группы в YouTube был презентован клип, автором которого выступил сценарист, продюсер и режиссер-постановщик Владимир Беседин. По своей композиции 3-минутное музыкальное видео представляет собой полноценный фильм с символичным сюжетом в духе готических романов, а также мощной кульминационной сценой.
В эфире НСН Шура и Лёва Би-2 рассказали подробнее о том, как проходил съёмочный процесс.
«Такое чувство, что это саундтрек к фильму, но так получилось, что это фильм к нашей песне. Он выглядит, как саундтрек для какого-то большого кино, потому что я для себя в шутку это называл "если бы Тарантино снимал «Отверженных», то они выглядели бы так"», - поделился Шура Би-2.
«Четыре съёмочных дня были отработаны, как часы! Это заслуга прекрасной команды режиссера Владимира Беседина. Когда он рассказал нам сценарий, я испугался, что новое видео станет продолжением мрачной линии клипов «Виски» и «Пекло». Но когда я выслушал его полностью, то поверил и изменил свое мнение. И очень доволен тем, что пересмотрел свои личные взгляды. Вышло прекрасное соединение идеи, музыки и песни. Отношения поколений отцов и детей. Эта песня посвящается всем отверженным, униженным и оскорблённым, коих с каждым годом становиться всё больше и больше», - добавил Лёва Би-2.
Режиссер клипа Владимир Беседин признался НСН, что при написании сценария черпал вдохновение в классических хоррорах – «Сияние» Стенли Кубрика и «Psycho» Альфреда Хичкока.
«Вайб «Сияния» оказал на меня влияние при написании сценария. Когда я услышал песню, меня сразу захватила идея того, что в клипе что-то маленькое должно бороться с чем-то большим и несправедливым. Мне очень хотелось, чтобы группа здесь выглядела именно как рассказчики истории, являющиеся силами добра. Когда мы в первый раз встретились, у меня было две идеи. Одна мне дико понравилась, но я думал, что, возможно, ребятам она не зайдет, потому что она довольно смелая. Но после того как я рассказал вкратце историю нашего гадкого утенка, ребята за это схватились и дали зеленый свет. Это, конечно, безумно вдохновило!», - заявил Беседин.
«Бог проклятых» стал третьим треком Би-2 из грядущего альбома, релиз которого запланирован на 2021 год. Как и обещали музыканты, новая песня сильно отличается по звучанию от двух предыдущих синглов «Пекло» и «Депрессия», вышедших в 2020 году. Стилистика «Бога проклятых» выдержана близко к жанру евангельской музыки «госпел».
«Я думаю, что в России это первый своеобразный опыт перенесения госпела на рок-сцену, - сообщил НСН Лева Би-2. - Шура каждый месяц делает ревизию моих архивов, в них он обнаружил эту песню. Я к ней относился скептически, и никаких ставок на неё не делал – не знал, как её развить. А Шура её нашел и сказал, что песня крутая и что он будет её петь».
Шура Би-2 пояснил, почему принял решение уступить исполнение нового сингла Леве Би-2:
«Вообще, изначально эту песню должен был петь ее я, но, когда Лева принес и показал мне текст – он напел ее demo – я сказал, что тот месседж, который заложен в этой песне, донесёт только он; я буду присутствовать тут как бэк-вокалист в припеве».
На всех цифровых площадках доступен ЕР, в который вошел сам новый трек «Бог проклятых» и бонусы к нему: караоке-версия и каверы. В записи альтернативных версий приняли участие молодая талантливая исполнительница Лиза Громова; один из самых перспективных постпанк коллективов нынешнего времени – Midnight Faces; прогрессивный танцевальный электронщик P.PAT и акапельная команда Jukebox Trio.
Ранее 20-секундный тизер клипа, который был выложен 20 ноября на странице Би-2 в YouTube, набрал более 100 тысяч просмотров. Поклонники группы оставили сотни комментариев, отмечая кинематографичность видеоролика.
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