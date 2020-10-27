Лёва Би-2 заболел коронавирусом
Основатель группы «Би-2» Лёва заболел коронавирусом. Об этом российский музыкант сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Представитель коллектива рассказала, что болезнь у музыканта протекает в лёгкой форме, в настоящее время он «практически здоров» и карантин вскоре закончится. Сам музыкант отметил, что вирус не задел лёгкие и с каждым днём ему становится всё лучше.
Ранее стало известно, что актёр Гоша Куценко был госпитализирован с коронавирусом. В своём Instagram Куценко сообщил, что перенес COVID-19 ещё весной «на ногах», а его тест на антитела показал, что он уже переболел.
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