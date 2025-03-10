«Без скрытых смыслов!»: Лидер «Гудтаймс» назвал песню «Я устал» фирменным юмором
Артем Шаров в эфире НСН заявил, что группа «Гудтаймс» никогда не устает, а песня «Я устал» не имеет никакой скрытой подоплеки.
Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров в эфире НСН призвал не искать скрытые смыслы в новом треке под названием «Я устал». По словам музыканта, группа «Гудтаймс» никогда не устает.
Группы «Гудтаймс» и «НАИВ» выпустили совместный трек «Я устал». Песня повествует о герое, который отказывается от приключений по причине сильной усталости. «Я больше не железный человек. / Сколько я ночей подряд уже не спал. / Вчера еще молод, сегодня уже нет / Я устал». Шаров признался, что многие поклонники коллектива писали музыкантам о том, что увидели в этой песне себя.
«В определенный момент присутствовала какая-то усталость, на этом фоне были написаны первые строчки и задан тон этой песни. Это не крик души, однако многие слушатели узнали в композиции себя. Любой человек может устать, но не «Гудтаймс», мы никогда не устаем, потому что сделаны из стали, мы не чувствуем ни боли, ни усталости. Песня называется «Я устал», и первое, что пришло нам в голову, - это слова, произнесенные известным человеком. На обложке на самом деле изображен состаренный я, поэтому не нужно искать здесь никаких скрытых смыслов, никакой подоплеки. Юмор в стиле «Гудтаймс», который, надеюсь, все понимают», - сказал собеседник НСН.
По его словам, «Гудтаймс» уже сотрудничали с лидером группы «НАИВ» Александром «Чачей» Ивановым, создав совместную песню «Пора смириться». Шаров выразил надежду на то, что в будущем музыкантам еще удастся поработать вместе.
«У нас уже был опыт работы с Чачей над прекрасной песней «Пора смириться», которая до сих пор остается в нашей концертной программе, а также в топе прослушиваемых песен. Вот мы и решили повторить. Я думаю, это не финальный аккорд - надо будет лет через пять сделать еще и третий трек, ведь у любого хорошего произведения должно быть какое-то продолжение. Вот будем делать трилогию вместе - «Гудтаймс» и «НАИВ». Говорить о заслугах и регалиях Саши, я думаю, не имеет смысла. Любой человек, слушающий русскоязычный рок, знает и уважает этого музыканта, - заключил Шаров.
Ранее основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов рассказал в эфире НСН о работе с рок-группой «Мураками» над совместным треком «Олдбой».
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