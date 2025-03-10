«Без скрытых смыслов!»: Лидер «Гудтаймс» назвал песню «Я устал» фирменным юмором

По его словам, «Гудтаймс» уже сотрудничали с лидером группы «НАИВ» Александром «Чачей» Ивановым, создав совместную песню «Пора смириться». Шаров выразил надежду на то, что в будущем музыкантам еще удастся поработать вместе.



«У нас уже был опыт работы с Чачей над прекрасной песней «Пора смириться», которая до сих пор остается в нашей концертной программе, а также в топе прослушиваемых песен. Вот мы и решили повторить. Я думаю, это не финальный аккорд - надо будет лет через пять сделать еще и третий трек, ведь у любого хорошего произведения должно быть какое-то продолжение. Вот будем делать трилогию вместе - «Гудтаймс» и «НАИВ». Говорить о заслугах и регалиях Саши, я думаю, не имеет смысла. Любой человек, слушающий русскоязычный рок, знает и уважает этого музыканта, - заключил Шаров.

Ранее основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов рассказал в эфире НСН о работе с рок-группой «Мураками» над совместным треком «Олдбой».

