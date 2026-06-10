Группа The Cure готовит три новых альбома

По словам музыканта, первая пластинка уже готова. Она состоит из 13 треков и будет «даже более мрачной», чем вышедший в 2024 году логплей «Songs Of A Lost World».

«Мрачный» — несколько ужасное слово, но альбом действительно довольно тёмный. Он связан с «Songs Of A Lost World», но это другой взгляд на вещи», - отметил Смит.

Лидер The Cure добавил, что третий из готовящихся альбомов будет «более поп-ориентированным».

Ранее сооснователь группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что его сольный альбом уже написан и ждёт своего выхода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

