Группа The Cure готовит три новых альбома
Британские рок-ветераны The Cure готовят сразу три новых студийных альбома. Об этом в интервю BBC заявил лидер коллектива Роберт Смит.
По словам музыканта, первая пластинка уже готова. Она состоит из 13 треков и будет «даже более мрачной», чем вышедший в 2024 году логплей «Songs Of A Lost World».
«Мрачный» — несколько ужасное слово, но альбом действительно довольно тёмный. Он связан с «Songs Of A Lost World», но это другой взгляд на вещи», - отметил Смит.
Лидер The Cure добавил, что третий из готовящихся альбомов будет «более поп-ориентированным».
Ранее сооснователь группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что его сольный альбом уже написан и ждёт своего выхода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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