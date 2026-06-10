Лавров: Послов Великобритании, Франции и ФРГ примут в МИД РФ

Как пишет RT, министр отметил, что иностранные послы «просятся на встречу» с его заместителем.

«Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», - указал глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что Москва должна убедиться в серьёзности предложений Евросоюза о переговорах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».