Лавров: Послов Великобритании, Франции и ФРГ примут в МИД РФ

МИД РФ примет послов Великобритании, Франции и Германии. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

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Как пишет RT, министр отметил, что иностранные послы «просятся на встречу» с его заместителем.

«Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», - указал глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что Москва должна убедиться в серьёзности предложений Евросоюза о переговорах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГерманияФранцияВеликобританияМИД РФСергей Лавров

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