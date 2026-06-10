Лавров: Послов Великобритании, Франции и ФРГ примут в МИД РФ
МИД РФ примет послов Великобритании, Франции и Германии. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Как пишет RT, министр отметил, что иностранные послы «просятся на встречу» с его заместителем.
«Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», - указал глава МИД РФ.
Ранее Лавров заявил, что Москва должна убедиться в серьёзности предложений Евросоюза о переговорах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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