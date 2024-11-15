«Отдохните за нас»: Лидер «Гудтаймс» о концерте в Москве и новогоднем мини-туре
После большого концерта в Москве, корпоративов и новогоднего тура по городам России группа «Гудтаймс» приступим к созданию нового альбома, заявил НСН фронтмен коллектива Артем Шаров.
Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров в интервью НСН сообщил, что на ближайшие месяцы музыканты запланировали множество выступлений, за которыми сразу последует работа над новым альбомом. При этом на концерте в Москве 16 ноября коллектив представит свои лучшие песни.
«Мы будем играть большую двухчасовую программу, на наш взгляд, всего лучшего из наших альбомах. С этой программой мы ездили тур, оттачивали каждую песню, выясняли ее лучшее положение в сет-листе, поэтому будет круто. Мы сильно заморочились со светом, в этот раз потратили на него столько же, сколько ушло на всю организацию прошлого концерта в VK Stadium. Это отличный концерт, чтобы влюбиться в нашу группу», - рассказал он.
Как добавил музыкант, группа отказалась от работы в новогоднюю ночь, однако в остальные дни двух первых месяцев зимы музыкантам будет не до отдыха.
«В декабре докатываем тур, осталось 17 концертов до конца года. Кроме того, некоторые даты оставлены под корпоративы. Благо, новогоднюю ночь мы проведем дома с семьями. Думаю, это последний год, в котором мы позволим себе такую роскошь, дальше еще лет 20 будем работать в новогодние ночи. Со 2 января выезжаем в мини-тур, будет пять концертов подряд в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Костроме, Перми и Нижнем Новгороде. При этом в Москве и Санкт-Петербурге мы играем с "Заточкой". Приходите, будет круто, отдохните за нас, потому что мы отдыхать не планируем. Как только закончатся концерты, мы отправимся на студию писать новый альбом», - заключил он.
Ранее группа «Гудтаймс» представила концертный фильм, который был снят в ноябре 2023 года на сцене VK Stadium. По словам музыкантов, это выступление на данный момент является «самым большим» в истории коллектива, передает «Радиоточка НСН».
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