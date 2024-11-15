«Отдохните за нас»: Лидер «Гудтаймс» о концерте в Москве и новогоднем мини-туре

Как добавил музыкант, группа отказалась от работы в новогоднюю ночь, однако в остальные дни двух первых месяцев зимы музыкантам будет не до отдыха.

«В декабре докатываем тур, осталось 17 концертов до конца года. Кроме того, некоторые даты оставлены под корпоративы. Благо, новогоднюю ночь мы проведем дома с семьями. Думаю, это последний год, в котором мы позволим себе такую роскошь, дальше еще лет 20 будем работать в новогодние ночи. Со 2 января выезжаем в мини-тур, будет пять концертов подряд в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Костроме, Перми и Нижнем Новгороде. При этом в Москве и Санкт-Петербурге мы играем с "Заточкой". Приходите, будет круто, отдохните за нас, потому что мы отдыхать не планируем. Как только закончатся концерты, мы отправимся на студию писать новый альбом», - заключил он.

Ранее группа «Гудтаймс» представила концертный фильм, который был снят в ноябре 2023 года на сцене VK Stadium. По словам музыкантов, это выступление на данный момент является «самым большим» в истории коллектива, передает «Радиоточка НСН».

