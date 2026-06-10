Посредничества не ждите: Зачем Евросоюз пошел на сближение с Китаем
Кирилл Котков заявил НСН, что России не стоит рассматривать налаживание Евросоюзом контакта с Китаем, как возможность выстроить диалог с европейцами, так как окончание войны на Украине им не выгодно.
Китай – один из главных торговых партнеров стран Евросоюза, а на фоне введения американских пошлин, от которых пострадал европейский рынок, их сближение сейчас особенно логично. Об этом НСН рассказал глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.
Франция проводит курс на сближение с Китаем в преддверии саммита «большой семерки» (G7), пишут «Известия». Так, по неподтвержденным данным, Париж пригласил Пекин к участию в видеоконференции формата G7. Это даст европейским странам возможность наладить новый канал связи с КНР, который позволит обсуждать возникшие между ними экономические противоречия. Котков раскрыл, почему Европа вдруг развернулась к Китаю.
«Потому что Китай является ведущим торговым партнером стран Евросоюза. Это второй по важности партнер Китая после АСЕАН. Раньше вторым партнером у Китая были США, сейчас они на третьем месте. Так получилось, что значительная часть производства, которое раньше было в Европе, было выведено в Китай, более того, китайцы сделали еще один стратегический шаг. В 70-80-е годы в Японии соревновались за то, кто выпустит самый лучший магнитофон, автомобиль. Тем временем Китай решил сосредоточить у себя в стране производство комплектующих и его масштабировать, а не гнаться за созданием «лучшего». А когда США стали вводить торговые пошлины, это естественно ударило по экономике Евросоюза. Китай, сам поднявшись на протекционизме, тем не менее, выступает за свободный рынок, и за то, чтобы пошлин не было. Поэтому это сближение абсолютно логично», - рассказал он.
В связи с этим собеседник НСН рассказал, сможет ли Китай стать посредником между Евросоюзом и Россией.
«Теоретически, конечно, Китай может стать таким посредником. Что касается практической стороны, то Евросоюз не заинтересован в том, чтобы война на Украине заканчивалась. Он сам готовится к тому, чтобы воевать с Россией. А Китай, при всем том, что он позиционирует себя как дружественно нейтральная страна по отношению к России, поставляет комплектующие для беспилотников обеим участникам конфликта», - напомнил он.
Ранее Котков заявил НСН, что то, что американская делегация после переговоров в Пекине выбросила выданные представителями Китая вещи, может быть расценено Пекином как жест неуважения. Он может обернуться для США торговыми пошлинами и заградительными барьерами.
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