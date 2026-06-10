Спазмы и опухоли: Врач объяснила, как стресс убивает организм изнутри
Марият Мухина заявила НСН, что необходимо соблюдать баланс отдыха и работы, а также ежегодно проходить диспансеризацию.
Гормоны стресса не только приводят к синдрому раздраженного кишечника, но и могут вызывать спазмы и опухоли, заявила НСН диетолог Марият Мухина.
Молодые россияне начали страдать от синдрома раздражённого кишечника из-за стресса и тревоги, пишут СМИ. Парни и девушки жалуются на боли, дискомфорт и спазмы в животе, при этом женщины сталкиваются с проблемой чаще мужчин. По словам врачей, основными причинами становятся хронический стресс, повышенная тревожность, злоупотребление кофеином и постоянное нервное напряжение. Этот диагноз всё чаще встречается у людей в возрасте 20–30 лет, особенно среди офисных сотрудников. Мухина объяснила, как организм реагирует на стресс.
«Тут прямая корреляция, у нас на стресс как раз активируются гормоны адреналин и кортизол. Происходит централизация кровотока, потому что организм в опасности, нужно, чтобы внутренние органы снабжались хорошо. В этот момент иммунитет на слизистых падает. Очень мощно начинают входить инфекции, плюс иммунные клетки не отслеживают клетки с нарушенным геномом. Все это приводит к тому, что происходит очень мощная дисрегуляция, даже могут расти опухоли. Это сильная реакция на стресс, таких примеров, к сожалению, много»,
Мухина призвала соблюдать баланс отдыха и работы, а также ежегодно проходить диспансеризацию.
«Более того, по этой же причине развивается язвенная болезнь, идет спазм и стресс слизистых. Если там есть хеликобактер бактерия, это все хорошо расцветает и размножается. Сюда же относятся и грибковые проявления. Нужно обязательно нормализовать психику, экологично переработать все стрессы. Параллельно нужно лечить органы. Конечно, все зависит от тяжести заболевания и состояния человека. Мы должны соблюдать баланс работы и отдыха. Нужно контролировать все константы в организме: анализ крови, анализ мочи, биохимия, как работает печень. Очень часто сегодня мы встречаем даже инсульты у молодых людей, поэтому нужно проверять здоровье ежегодно, у нас есть бесплатная диспансеризация», - добавила она.
Ранее врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус заявил НСН, что современное поколение взрослых и подростков не готовы к стрессовым ситуациям и не умеют с ними справляться.
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