«Прошло как по маслу»: Лидер группы «СЛОТ» о совместной работе с «Мураками»

По его словам, он уже имел возможность посотрудничать с музыкантами из «Мураками».

«Я к ребятам приходил с идеей от группы «Модем». Мы тогда создали песню «Смерть и любовь». Это тоже было прекрасно и на позитиве. Говоря о новой работе групп «СЛОТ» и «Мураками», хочу отметить, что мы не планируем совместный альбом. Зачем? «Олдбой» - штучный товар, максимально эксклюзивный. Это некий замес шестого альбома «СЛОТа» и «Мураками» в собственном соку. Это коктейль два в одном. Слушаем и радуемся», - заключил музыкант.

Ранее Вагапова рассказала НСН, что новый совместный с группой «СЛОТ» трек получился довольно тяжелым и нетипичным для «Мураками».

