«Прошло как по маслу»: Лидер группы «СЛОТ» о совместной работе с «Мураками»

Игорь (Кэш) Лобанов заявил НСН, новый совместный с «Мураками» трек «Олдбой» является эксклюзивным товаром, совместного альбома музыканты не планируют.

Основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов рассказал в эфире НСН о работе с рок-группой «Мураками» над совместным треком «Олдбой».

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«Мураками» ранее анонсировали новую песню под названием «Олдбой». Релиз намечен на 24 января. По заверению артистов, новая работа с группой «СЛОТ» непременно удивит поклонников. Лобанов признался, что во время работы с «Мураками» между музыкантами царило взаимопонимание.

«Совместная работа с «Мураками» была прекрасна! Диляра, Раиль - прекрасные ребята, тактичные и позитивные. Они прислали нам песню, мы дописали свою часть. В фитах это мое кредо. «Мураками» настолько хорошие и талантливые музыканты, что в песне ничего не надо было менять. В процессе работы не возникало никаких вопросов, царило взаимопонимание. Все прошло как по маслу», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, он уже имел возможность посотрудничать с музыкантами из «Мураками».

«Я к ребятам приходил с идеей от группы «Модем». Мы тогда создали песню «Смерть и любовь». Это тоже было прекрасно и на позитиве. Говоря о новой работе групп «СЛОТ» и «Мураками», хочу отметить, что мы не планируем совместный альбом. Зачем? «Олдбой» - штучный товар, максимально эксклюзивный. Это некий замес шестого альбома «СЛОТа» и «Мураками» в собственном соку. Это коктейль два в одном. Слушаем и радуемся», - заключил музыкант.

Ранее Вагапова рассказала НСН, что новый совместный с группой «СЛОТ» трек получился довольно тяжелым и нетипичным для «Мураками».

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ФОТО: пресс-служба артиста, автор: Александра Никольская
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