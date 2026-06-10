Путин назвал справедливым снижение налогов для семей с детьми
Заявления на возврат НДФЛ за прошлый год подали уже порядка полутора миллионов человек. Об этом на совещании с правительством заявил президент РФ Владимир Путин.
Как сообщает RT, глава государства отметил, что в рамках новой семейной выплаты для работающих родителей с небольшими доходами, воспитывающих двух и более детей, «НДФЛ фактически снижается до 6%».
«Считаю данное решение абсолютно справедливым. Оно соответствует логике, духу всей нашей демографической и социальной политики», - почдеркнул он.
Ранее в Соцфоне РФ рассказали, что если среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов в регионе, то каждый из родителей сможет вернут 6% от налога на доходы физических лиц, уплаченного за предыдущий год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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