Путин назвал справедливым снижение налогов для семей с детьми

Как сообщает RT, глава государства отметил, что в рамках новой семейной выплаты для работающих родителей с небольшими доходами, воспитывающих двух и более детей, «НДФЛ фактически снижается до 6%».

«Считаю данное решение абсолютно справедливым. Оно соответствует логике, духу всей нашей демографической и социальной политики», - почдеркнул он.

Ранее в Соцфоне РФ рассказали, что если среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов в регионе, то каждый из родителей сможет вернут 6% от налога на доходы физических лиц, уплаченного за предыдущий год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

