Путин назвал справедливым снижение налогов для семей с детьми

Заявления на возврат НДФЛ за прошлый год подали уже порядка полутора миллионов человек. Об этом на совещании с правительством заявил президент РФ Владимир Путин.

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Как сообщает RT, глава государства отметил, что в рамках новой семейной выплаты для работающих родителей с небольшими доходами, воспитывающих двух и более детей, «НДФЛ фактически снижается до 6%».

«Считаю данное решение абсолютно справедливым. Оно соответствует логике, духу всей нашей демографической и социальной политики», - почдеркнул он.

Ранее в Соцфоне РФ рассказали, что если среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов в регионе, то каждый из родителей сможет вернут 6% от налога на доходы физических лиц, уплаченного за предыдущий год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Щербак Александр
ТЕГИ:Многодетные СемьиВыплатыНДФЛВладимир Путин

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