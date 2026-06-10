Путин поручил спецслужбам усилить защиту мест отдыха детей

Спецслужбам и всем силовым структура необходимо усилить безопасность по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Россиянам рассказали, как выбрать детский лагерь для ребенка

На совещании с членами правительства он подчеркнул, что в период летних каникул следует «надёжно защитить детские центры, лагеря, здравницы».

«Здесь надо действовать с максимальной ответственностью», - указал глава государства.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в 2026 году в стране будут работать около 40,5 тысячи детских лагерей, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Детский ОтдыхДетский ЛагерьБезопасностьВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры