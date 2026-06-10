Путин поручил спецслужбам усилить защиту мест отдыха детей
Спецслужбам и всем силовым структура необходимо усилить безопасность по всей образовательной, социальной системе и инфраструктуре. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании с членами правительства он подчеркнул, что в период летних каникул следует «надёжно защитить детские центры, лагеря, здравницы».
«Здесь надо действовать с максимальной ответственностью», - указал глава государства.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в 2026 году в стране будут работать около 40,5 тысячи детских лагерей, пишут «Известия».
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