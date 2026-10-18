Китайские туристы выбирают отдых по принципу «платить за страдания»
Все больше жителей Китая выбирают отдых по принципу «платить за страдания», сообщает The Guardian.
По данным издания, местные туристы посещают места, где можно пережить имитацию тайфуна, наводнения или землетрясения, а также посещают реальные места трагедий. 28-летняя Леон Лю из Чунцина проехала более 1300 км до Ханчжоу, чтобы вместе с группой из 20 человек поучаствовать в симуляции наводнения от тайфуна. Во время «прилива» она на мгновение потеряла сознание, когда сотни тонн воды сбили людей с ног. В результате девушка «научилась сохранять спокойствие и правильно располагать тело».
30-летняя писательница Алиса посетила Бэйчуань, сохранившийся после землетрясения 2008 года, а экскурсовод Саманта Ван указывает на рост интереса к Мемориалу Нанкинской резни, где местные власти резервируют 25 тысяч мест в день.
Компания Lvxing Base создала комплекс, где с 2024 года моделирует опасные погодные условия. В Пекинском музее общественной безопасности района Хайдянь можно испытать землетрясение, цунами и пожар в 4D-кинотеатре, а в Гуанчжоу заработал пятиэтажный центр с симулятором землетрясения магнитудой 7,2.
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