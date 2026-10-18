Китайские туристы выбирают отдых по принципу «платить за страдания»

По данным издания, местные туристы посещают места, где можно пережить имитацию тайфуна, наводнения или землетрясения, а также посещают реальные места трагедий. 28-летняя Леон Лю из Чунцина проехала более 1300 км до Ханчжоу, чтобы вместе с группой из 20 человек поучаствовать в симуляции наводнения от тайфуна. Во время «прилива» она на мгновение потеряла сознание, когда сотни тонн воды сбили людей с ног. В результате девушка «научилась сохранять спокойствие и правильно располагать тело».

30-летняя писательница Алиса посетила Бэйчуань, сохранившийся после землетрясения 2008 года, а экскурсовод Саманта Ван указывает на рост интереса к Мемориалу Нанкинской резни, где местные власти резервируют 25 тысяч мест в день.

Компания Lvxing Base создала комплекс, где с 2024 года моделирует опасные погодные условия. В Пекинском музее общественной безопасности района Хайдянь можно испытать землетрясение, цунами и пожар в 4D-кинотеатре, а в Гуанчжоу заработал пятиэтажный центр с симулятором землетрясения магнитудой 7,2.

