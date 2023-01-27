СМИ: Сергей Шнуров вышел из музыкального проекта «Зоя»

Как пишет издание, музыкант вышел из состава учредителей ООО «Зояпродакшн», оставив группу своему партнёру - ресторатору из Москвы Илье Эстерову.

Также отмечается, что за время своего существования проект, представленный летом 2021 года, денег не заработал, а убытки составили 25 тысяч рублей.

Официальных комментариев от Шнурова по данной теме пока не последовало.

Ранее Шнуров заявил, что его пикировка с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым стала причиной отмены концертов группы «Ленинград» в Северной столице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».