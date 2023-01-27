СМИ: Сергей Шнуров вышел из музыкального проекта «Зоя»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров покинул проекта «Зоя» с солисткой Ксенией Руденко, сообщает «Комсомольская правда».
Как пишет издание, музыкант вышел из состава учредителей ООО «Зояпродакшн», оставив группу своему партнёру - ресторатору из Москвы Илье Эстерову.
Также отмечается, что за время своего существования проект, представленный летом 2021 года, денег не заработал, а убытки составили 25 тысяч рублей.
Официальных комментариев от Шнурова по данной теме пока не последовало.
Ранее Шнуров заявил, что его пикировка с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым стала причиной отмены концертов группы «Ленинград» в Северной столице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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