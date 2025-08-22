«Сами из семьи атомщиков»: Лидер группы Uma2rman о выступлении с главой «Росатома»
Владимир Кристовский рассказал НСН, что группе Uma2rman не потребовалось репетиций, чтобы выступить на одной сцене с главой «Росатома».
Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв - очень музыкальный человек, прекрасно играющий на гитаре, заявил в эфире НСН лидер группы Uma2rman Владимир Кристовский.
Лихачев спел и сыграл на гитаре в составе Uma2rman на концерте в Нижнем Новгороде, посвященном 80-летию атомной отрасли России. Кристовский рассказал, что они с братом Сергеем сами из семьи атомщиков, поэтому профессиональные праздники для музыкантов - не пустой звук.
«Мы с Сергеем из семьи атомщиков: наши родители проектировали атомные станции в нижегородском институте «Атомэнергопроект». Поэтому эта отрасль для нас родная. Мы давно дружим с корпорацией «Росатом» и часто выступаем на праздниках, посвященных дню рождения атомной промышленности», — сказал собеседник НСН.
Он также рассказал, что перед совместным выступление с Лихачевым даже не потребовалось репетиций, назвав главу «Росатома» музыкальным человеком.
«В честь праздника вместе с нами песню «Любимый город» сыграл Алексей Евгеньевич Лихачев, генеральный директор «Росатома». Он очень музыкальный человек и прекрасно играет на гитаре, поэтому даже особой репетиции не понадобилось: встретились, разобрали песню — и сразу вышли на сцену. Кроме того, несколько лет назад мы написали песню «Атомная любовь», вдохновлённую историей наших родителей и их коллег. Ее мы тоже исполнили вчера на стадионе», — заключил музыкант.
Мероприятие, собравшее около 30 тысяч человек, проходило на стадионе «Нижний Новгород». Песня «Любимый город», которую спел Лихачев, посвящена Нижнему Новгороду, с которым связана большая часть его биографии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
