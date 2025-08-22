Он также рассказал, что перед совместным выступление с Лихачевым даже не потребовалось репетиций, назвав главу «Росатома» музыкальным человеком.



«В честь праздника вместе с нами песню «Любимый город» сыграл Алексей Евгеньевич Лихачев, генеральный директор «Росатома». Он очень музыкальный человек и прекрасно играет на гитаре, поэтому даже особой репетиции не понадобилось: встретились, разобрали песню — и сразу вышли на сцену. Кроме того, несколько лет назад мы написали песню «Атомная любовь», вдохновлённую историей наших родителей и их коллег. Ее мы тоже исполнили вчера на стадионе», — заключил музыкант.

Мероприятие, собравшее около 30 тысяч человек, проходило на стадионе «Нижний Новгород». Песня «Любимый город», которую спел Лихачев, посвящена Нижнему Новгороду, с которым связана большая часть его биографии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

