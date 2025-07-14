Без Пьехи и Крида: К чему привели «отмены» российских артистов в Баку
Культурные отмены Азербайджана зашли слишком далеко: на предстоящем Dream Fest 2025 в Баку были заменены десятки российских звезд, в связи с чем россияне начали массово сдавать билеты.
Российские туристы массово сдают приобретённые билеты на предстоящий музыкальный фестиваль Dream Fest 2025 в Баку, который пройдет с 23 по 26 июля. По данным Telegram-канала SHOT, причина – внезапное и резкое изменение состава артистов. Так, из заявленного списка исполнителей, ради которых россияне и покупали билеты, убрали популярных российских певцов и певиц. Их заменили малоизвестными российской публике местными артистами.
БЕЗ КРИДА И ПЬЕХИ
Изначально в программе были заявлены в том числе Егор Крид, Ани Лорак, Клава Кока, Алсу, Стас Пьеха, группа «Руки вверх», однако в финальной афише впоследствии удивленные россияне обещанных лиц уже не увидели. Это связано с тем, что ранее Минкультуры Азербайджана приняло решение отменить все мероприятия, связанные с Россией, что, как выяснилось, распространилось и на российских артистов.
Примечательно, что организаторы до сих пор не везде обновили информацию на своих официальных ресурсах. Как жалуются туристы из России, которые приобрели билеты, сейчас в списках осталось лишь 3-4 знакомых имени.
Как уточняет SHOT, цены на мероприятие варьировались от четырех тысяч рублей за фан-зону, до 226 500 рублей за вип-ложе только за один день, тогда как само мероприятие длится четыре дня.
Напомним, что отношения между Россией и Азербайджаном обострились после массового рейда российских силовиков в Екатеринбурге, в результате которого были задержаны 50 уроженцев Азербайджана по подозрению в причастности к убийству азербайджанского бизнесмена. Впоследствии двое скончались. Тогда Азербайджан ответил жестким задержанием российских журналистов и граждан РФ, которых обвинили в принадлежности к организованным преступным группировкам.
РОССИЯ ОТВЕТИТ ОТМЕНАМИ?
Российский Минкульт в свою очередь опроверг информацию о запрете гражданам Азербайджана участвовать в культурных мероприятиях в России. Появившееся ранее в СМИ распоряжение главы министерства Ольги Любимовой в ведомстве назвали фейком.
Тем временем после жестких решений азербайджанских властей в части культурных отношений с РФ, в России под пристальное внимание СМИ сразу попал известный азербайджанский певец Эмин Агаларов. Однако заслуженный артист РФ Денис Майданов в разговоре с НСН опроверг опасения многих о том, что Россия в ответ будет как-то препятствовать деятельности артиста на своей территории.
«Эмин – любимый артист в нашей стране, который собирает залы, к которому приходит публика... Россия всегда была островом дружелюбия к людям культуры, спорта и искусства. Я уверен, что мы не опустимся до подобных гонений, мы с любовью относимся к артистам из Азербайджана и других стран», - рассказал он.
Помимо прочего, Майданов даже выразил мнение, что такие артисты, как Агаларов, могут стать неким «мостом» между странами, который поспособствует потеплению отношений.
«В отличие от некоторых наших соседей, мы понимаем, что артисты, люди культуры являются связующим звеном между народами и государствами... Я даже допускаю, что Эмин и другие артисты могут стать мостом в переговорах между государствами, потому что они одинаково уважаемы и здесь, и там», - подчеркнул он.
Помимо прочего, ранее азербайджанские СМИ сообщали об отмене в стране концертов рэпера Басты (Василий Вакуленко), певца Леонида Агутина и группы «Руки Вверх!».
На фоне этого Майданов заявил, что российские артисты не впервые подвергаются гонениям на территории Азербайджана и отметил, что ему жаль местных жителей, которые приобрели билеты на концерты вышеупомянутых исполнителей.
ОТМЕНА ВСЕ ЖЕ СЛУЧИЛАСЬ
Несмотря на заверения Майданова, ранее стало известно, что один из концертов Агаларова в РФ все-таки перенесли – аж на целый год. Речь идет о запланированном выступлении артиста в Светлогорске Калининградской области. Сам певец тогда объяснил это изменениями в деловом графике, однако заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко в разговоре с НСН назвала это «ответной мерой» и предположила, что это связано с опасением местных властей.
«Я считаю, что это ответная мера. С одной стороны, у нас есть заявление МИД, что мы не будем отменять азербайджанскую культуру, но отмена всех российских культурных мероприятий в Азербайджане вызывает раздражение. Возможно, что власти региона боятся негативной реакции зрителей», - уточнила она.
При этом владелец билетного оператора «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн считает, что потеря азербайджанского рынка не является чем-то критичным для российских артистов, так как они готовы работать на любых площадках.
«Любой рынок для артистов безусловно важен, в том числе и Азербайджан, но санкционным это куда больше интересно, чем тому же Агутину, который чувствует себя неплохо внутри страны, поскольку иностранные звезды не приезжают, а часть наших покинула Россию», - заявил он НСН.
При этом Финкельштейн подчеркнул, что Баку самому невыгодны такие откровенно политические решения, так как они теряют в том числе свою же прибыль.
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