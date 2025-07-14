Тем временем после жестких решений азербайджанских властей в части культурных отношений с РФ, в России под пристальное внимание СМИ сразу попал известный азербайджанский певец Эмин Агаларов. Однако заслуженный артист РФ Денис Майданов в разговоре с НСН опроверг опасения многих о том, что Россия в ответ будет как-то препятствовать деятельности артиста на своей территории.

«Эмин – любимый артист в нашей стране, который собирает залы, к которому приходит публика... Россия всегда была островом дружелюбия к людям культуры, спорта и искусства. Я уверен, что мы не опустимся до подобных гонений, мы с любовью относимся к артистам из Азербайджана и других стран», - рассказал он.

Помимо прочего, Майданов даже выразил мнение, что такие артисты, как Агаларов, могут стать неким «мостом» между странами, который поспособствует потеплению отношений.

«В отличие от некоторых наших соседей, мы понимаем, что артисты, люди культуры являются связующим звеном между народами и государствами... Я даже допускаю, что Эмин и другие артисты могут стать мостом в переговорах между государствами, потому что они одинаково уважаемы и здесь, и там», - подчеркнул он.

Помимо прочего, ранее азербайджанские СМИ сообщали об отмене в стране концертов рэпера Басты (Василий Вакуленко), певца Леонида Агутина и группы «Руки Вверх!».

На фоне этого Майданов заявил, что российские артисты не впервые подвергаются гонениям на территории Азербайджана и отметил, что ему жаль местных жителей, которые приобрели билеты на концерты вышеупомянутых исполнителей.