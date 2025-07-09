СМИ: Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортируют из России

Главу азербайджанской диаспоры в Московской области Эльшана Ибрагимова выдворяют из России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Несколько дней назад Ибрагимов был лишен российского гражданства. В настоящий момент, по данным источников, он находится в аэропорту Шереметьево, откуда его планируют отправить в Баку вечерним рейсом авиакомпании «Аэрофлот».

Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья лишили гражданства РФ

Ибрагимова лишили российского гражданства 18 июня. Этот шаг произошел на фоне обострения российско-азербайджанских отношений. В конце июня в Екатеринбурге были задержаны десятки выходцев из Азербайджана с российским гражданством по подозрению в старых уголовных делах, два из задержанных умерли.

В ответ азербайджанские власти арестовали несколько российских граждан, включая журналистов «Sputnik Азербайджан», передает «Радиоточка НСН»

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ДепортацияРоссияАзербайджан

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