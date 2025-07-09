СМИ: Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортируют из России
Главу азербайджанской диаспоры в Московской области Эльшана Ибрагимова выдворяют из России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Несколько дней назад Ибрагимов был лишен российского гражданства. В настоящий момент, по данным источников, он находится в аэропорту Шереметьево, откуда его планируют отправить в Баку вечерним рейсом авиакомпании «Аэрофлот».
Ибрагимова лишили российского гражданства 18 июня. Этот шаг произошел на фоне обострения российско-азербайджанских отношений. В конце июня в Екатеринбурге были задержаны десятки выходцев из Азербайджана с российским гражданством по подозрению в старых уголовных делах, два из задержанных умерли.
В ответ азербайджанские власти арестовали несколько российских граждан, включая журналистов «Sputnik Азербайджан», передает «Радиоточка НСН»
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