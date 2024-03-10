Без голоса: В музыкальной индустрии объяснили необходимость фонограммы
Артисты используют фонограмму, чтобы сохранить силы или качество выступления, если концертная площадка не может обеспечить технические условия, признались артисты и музыкальные продюсеры.
Многие российские артисты поют под фонограмму, чтобы сохранить силы. Об этом заявил музыкальный критик Евгений Бабичев.
По его словам, организму любого исполнителя очень тяжело справляться с сольными выступлениями. Поэтому певцы используют полную или частичную фонограмму, чтобы восстановиться перед новыми выступлениями.
«Даже артисты, которые не любят фонограмму, прибегают к этому, чтобы совсем себя не загнать», - сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.
Из-за отсутствия технических условий исполнители также прибегают к использованию фонограммы, объяснил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с НСН.
«Под фонограмму поют, когда невозможно отстроить звук. Если человек поет "плюс" при невозможности саунда, нельзя его за это осуждать. Для исполнения живьем должны быть условия. Мы все время склоняем голову перед западными исполнителями, потому что у них строго соблюдается понятие райдера. Если нет подзвучки, мониторной линии, петь невозможно живьем, потому что вы себя не услышите, эхо будет отдаваться, вы будете не знать, где вступить», - разъяснил продюсер.
Это подтвердила и лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. Коллектив в мае принял решение перенести три концерта в Узбекистане, так как площадки не смогли предоставить нужное оборудование, а певица не поет под «фанеру», объяснила концертный директор группы Александра Рерих в интервью НСН. По ее словам, у группы довольно жесткие требования по звуку.
«У нас сложный технический райдер, жесткие требования по звуку, так как группа работает без фонограмм. Самарканд и Бухара не смогли выполнить эти райдеры, потому что не озаботились этим вопросом заранее. Было принято решение перенести все три концерта, дабы дать возможность городам исправить эту ситуацию», - сказала Рерих.
Ранее в сложной ситуации оказались радиоведущие из-за возможностей искусственного интеллекта (ИИ). Союз дикторов попросил Госдуму установить специальное регулирование синтеза человеческого голоса с помощью технологий ИИ. Дикторы лишаются дохода, потому что их голоса просто крадут. Они предложили ввести лицензии на голос, однако юристы не согласились, потому что в таком случае обрабатывать фонограммы голосов начнут за границей, пишет «Коммерсантъ».
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