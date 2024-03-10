Без голоса: В музыкальной индустрии объяснили необходимость фонограммы

По его словам, организму любого исполнителя очень тяжело справляться с сольными выступлениями. Поэтому певцы используют полную или частичную фонограмму, чтобы восстановиться перед новыми выступлениями.



«Даже артисты, которые не любят фонограмму, прибегают к этому, чтобы совсем себя не загнать», - сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.