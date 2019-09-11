Милонов предложил выступающим под фонограмму артистам петь бесплатно

Депутат Виталий Милонов заявил, что артистам нужно запретить выступать под фонограмму. Он возмущен тем, что российские исполнители поют не живьем и получают за это огромные гонорары. По его мнению, если певец выступает под фонограмму, то делать это он должен бесплатно.

«Не всегда 100 процентов фонограммы можно исключить, особенно если идет речь о телезаписи, но на концертах, конечно же, под фонограмму петь запретить надо или пой, но бесплатно, или по цене кордебалета», - заявил Милонов АГН «Москва».

Так депутат Госдумы отреагировал на выступление в нетрезвом виде Димы Билана 8 сентября в Самаре.

Межу тем, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН высказался в поддержку певца.



