Милонов предложил выступающим под фонограмму артистам петь бесплатно
Депутат Виталий Милонов заявил, что артистам нужно запретить выступать под фонограмму. Он возмущен тем, что российские исполнители поют не живьем и получают за это огромные гонорары. По его мнению, если певец выступает под фонограмму, то делать это он должен бесплатно.
«Не всегда 100 процентов фонограммы можно исключить, особенно если идет речь о телезаписи, но на концертах, конечно же, под фонограмму петь запретить надо или пой, но бесплатно, или по цене кордебалета», - заявил Милонов АГН «Москва».
Так депутат Госдумы отреагировал на выступление в нетрезвом виде Димы Билана 8 сентября в Самаре.
Межу тем, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН высказался в поддержку певца.
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