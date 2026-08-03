Певица Ариана Гранде приостановит публичную деятельность

Певица Ариана Гранде решила взять паузу от публичной деятельности на фоне спекуляций о ее здоровье. Об этом пишет People со ссылкой на представителя артистки.

Как отметил собеседник издания, американская исполнительница «отойдет в тень» после завершения своего гастрольного тура Eternal Sunshine. Он закончится 1 сентября в Лондоне.

«Она с нетерпением ждет окончания тура и хочет закончить его на высокой ноте, здоровой и счастливой, а после этого возьмет заслуженную паузу от публичной деятельности, которая привела к бесконечным, затянувшимся общественным спекуляциям», - отметил представитель Гранде.

По данным СМИ, певица также выйдет из проекта мюзикла Sunday in the Park with George. Постановку представят публике в 2027 году в Лондоне.

Ранее Ариана Гранде сыграла в фильме «Знакомство с родителями 4», ее партнерами по проекту стали Бен Стиллер и Роберт Де Ниро.

