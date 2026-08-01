Певица Юлия Савичева взяла паузу от социальных сетей
Певица Юлия Савичева объявила о временном отказе от ведения личных страниц в социальных сетях. Причиной стали непрекращающиеся обсуждения и критика — в том числе в отношении её внешности и творческих решений.
В своём Telegram‑канале артистка сообщила, что в ближайшее время публикациями будет заниматься её команда. Савичева призналась, что обстановка вокруг неё сильно давит и она буквально «начинает сходить с ума».
Певица возмущена тем, насколько далеко заходят обсуждения: речь идёт не только о её вокальной технике (в частности, об «экстрим‑вокале»), но и о деталях внешнего облика — вплоть до нижнего белья. Кроме того, её утомляют постоянные призывы «вернуть старую Савичеву».
Ранее Савичева выпустила альбом «Под кожей». В него вошло шесть откровенных поп-рок-композиций, включая дуэт с Григорием Лепсом «Любовь оставляет шрамы», передает «Радиоточка НСН».
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