При ночной атаке ВСУ на Крым погибли три человека
3 августа 202609:40
Юлия Савченко
Три человека погибли в результате ударов ВСУ по Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он подчеркнул, что противник атаковал регион ночью, отмечает RT.
«Погибли трое мирных граждан, два человека получили ранения», - написал Аксенов на платформе «Макс».
Руководитель региона пообещал, что органы власти окажут всю необходимую помощь.
Ранее в селе Принцевка Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ погиб один ребенок, еще двое были ранены.
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