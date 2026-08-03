При ночной атаке ВСУ на Крым погибли три человека

Три человека погибли в результате ударов ВСУ по Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что противник атаковал регион ночью, отмечает RT.

«Погибли трое мирных граждан, два человека получили ранения», - написал Аксенов на платформе «Макс».

Руководитель региона пообещал, что органы власти окажут всю необходимую помощь.

Ранее в селе Принцевка Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ погиб один ребенок, еще двое были ранены.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеВСУКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры