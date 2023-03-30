«Потратили 200 часов»: Лидер группы Lumen о созданном нейросетью клипе

В нейроклип заложены десятки исторических событий — от французской революции и Великой Американской депрессии 1930-х годов до ядерного взрыва в Хиросиме, падения Берлинской стены и распада Советского Союза.



«Нейросеть - всего лишь инструмент. Режиссер нашего клипа потратил на эту работу 200 часов. Это только на формирование самих кадров, самих образов, без пост-продакшена, цветокоррекции и монтажа. Для клипа же прописывается не только содержание того, что есть в кадре, нужно показать движение виртуальной камеры: как, в каком направлении, с какой скоростью. После полученных результатов вносилось очень много правок, чтобы добиться именно того, чего хотелось автору клипа. Там очень много работы человека. Не стоит забывать, что ценность конечного результата оценивает автор. Это решает только человек. Без человека никуда», - разъяснил он.



По словам музыканта, члены группы любят экспериментировать с графикой в клипах и пробовать новые художественные приемы для выражения своих мыслей и отрисовки образов.



«Мы достаточно часто пробуем разные художественные приемы донесения каких-то образов. Нам все время интересно попробовать что-то новое. Это не первое наше обращение к некой мультипликации. Была потрясающая работа Альберта Урманова на песню «Не надо снов». Тоже была достаточно экспериментальная графика, сделанная при помощи компьютера, но там Альберт рисовал сам. Была потрясающая работа питерского режиссера, где тоже была анимация, но там в качестве моделей были живые люди, я в том числе. Это был клип на песню «Кроме любви», тоже покадрово снятый. Необычная, интересная для нас работа», - поделился артист.