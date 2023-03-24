Кучера заявил, что нейросеть не сможет заменить телеведущих

По его мнению, именно поэтому искусственный интеллект не сможет заменить настоящего человека, так как зрителям в первую очередь интересны эмоции.

При этом Кучера не исключил, что на телевидении всё же найдут применение нейросетям.

«Что касается прогноза погоды, то тут возможно всё. Раньше он шел в конце программы «Время» просто озвученный дикторами, и никого это не смущало», — заключил телеведущий.

Ранее психотерапевт, специалист по анализу выражения лица Михаил Баев выразил мнение, что нейросети бесполезны для анализа поведения людей, поскольку не могут корректно распознавать эмоции, сообщает RT.

