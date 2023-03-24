Кучера заявил, что нейросеть не сможет заменить телеведущих
Телеведущий Оскар Кучера заявил, что живые эмоции невозможно подделать, сообщает NEWS.ru.
По его мнению, именно поэтому искусственный интеллект не сможет заменить настоящего человека, так как зрителям в первую очередь интересны эмоции.
При этом Кучера не исключил, что на телевидении всё же найдут применение нейросетям.
«Что касается прогноза погоды, то тут возможно всё. Раньше он шел в конце программы «Время» просто озвученный дикторами, и никого это не смущало», — заключил телеведущий.
Ранее психотерапевт, специалист по анализу выражения лица Михаил Баев выразил мнение, что нейросети бесполезны для анализа поведения людей, поскольку не могут корректно распознавать эмоции, сообщает RT.
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