Кучера заявил, что нейросеть не сможет заменить телеведущих

Телеведущий Оскар Кучера заявил, что живые эмоции невозможно подделать, сообщает NEWS.ru.

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По его мнению, именно поэтому искусственный интеллект не сможет заменить настоящего человека, так как зрителям в первую очередь интересны эмоции.

При этом Кучера не исключил, что на телевидении всё же найдут применение нейросетям.

«Что касается прогноза погоды, то тут возможно всё. Раньше он шел в конце программы «Время» просто озвученный дикторами, и никого это не смущало», — заключил телеведущий.

Ранее психотерапевт, специалист по анализу выражения лица Михаил Баев выразил мнение, что нейросети бесполезны для анализа поведения людей, поскольку не могут корректно распознавать эмоции, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектТелевидениеТелеведущийОскар Кучера

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