«Пока выглядит диковато»: Нейросеть позволит сделать цифровую копию человека
Маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов рассказал, как работает нейросеть по статичной фотографии.
Маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов в пресс-центре НСН рассказал и показал, как работает нейросеть на бытовом уровне.
«Здесь используется три нейросети, одна оживляет картинку. Все, что здесь лицо говорило и как двигалось, сделано из одной статичной фотографии. Я думаю, Голливуд давно уже использует это, скоро мы увидим фильмы, целиком спроектированные с помощью нейросетей. Это выглядит кринжово, диковато немножко, но год назад этого не было. Я могу представить, что будет через год, когда эти штуки разовьются еще больше. Это меня не только радует. Если одна сеть может придумывать связанные предложения, другая все это может озвучить, все это будет слито в одну сеть, сделать цифровую копию человека становится задачей решаемой», - объяснил он.
В США исследователи из Массачусетского технологического института работают над проектом «Цифровое бессмертие». Специалисты хотят научить нейросети «заменять» людей после смерти. Уже сейчас нейронные сети могут использоваться в медицинских исследованиях и в лечении. Например, они могут использоваться для анализа медицинских данных и выявления рисковых факторов, связанных с заболеваниями, а также для разработки индивидуальных планов лечения.
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