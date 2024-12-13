«Настоящий исполнитель!»: Юрий Антонов вспомнил самый удачный творческий дуэт
Юрий Антонов рассказал НСН, что не стремится к дуэтам, так как ему это не нужно, но иногда случаются удачные варианты.
Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов рассказал спецкору НСН, что не стремится к творческим дуэтам, но вспомнил удачную коллаборацию с Григорием Лепсом.
«К дуэтам я никак не отношусь, я не стремлюсь к дуэтам, мне это вообще не нужно. Но иногда бывает, что получается. С Гришей Лепсом у нас было несколько дуэтов удачных, потому что он настоящий исполнитель», - рассказал он на церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».
Ранее итальянская певица Wiwo в разговоре с НСН рассказала, как родилась идея записать дуэт с Uma2rman и отметила, что давно мечтала поработать с группой.
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