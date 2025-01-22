«Очень ценно»: В Музее Булгакова остались довольны анимационным фильмом о писателе

Он также признался, что в Музее Булгакова рады выбору анимационного жанра для фильма о писателе.

«Станислав Соколов - известнейший художник и мастер своего дела. Мы знаем, что во время работы над проектом он бывал в нашем музее и черпал вдохновение для своего анимационного фильма. Очень ценно, что нас ждет авторский взгляд на биографию и творчество Михаила Афанасьевича 1920-х годов. Важно отметить, что работа над анимацией - довольно кропотливый труд. Несмотря на это, жанр анимации - это удачное решение для реализации идеи такого фильма. Мы сможем посмотреть на Михаила Булгакова и других героев, возможно, с неожиданной стороны», - заключил Назаров.

Ранее бразильский поэт, прозаик и драматург Астьер Базилио да Сильва Лима рассказал НСН, что в Бразилии особенно популярны такие российские писатели, как Михаил Булгаков и Лев Толстой.

