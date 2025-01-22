«Очень ценно»: В Музее Булгакова остались довольны анимационным фильмом о писателе
Фильм «Булгаковъ» покажет писателя в начале 1920-х годов, когда он только приезжает в Москву, что позволит зрителям познакомиться с ранним творчеством драматурга, рассказали НСН в Музее Михаила Булгакова.
Анимационный фильм «Булгаковъ» расскажет зрителям о раннем творчестве писателя, что является перспективным направлением, так как Булгакова лучше знать комплексно, а не только на примере одного или двух произведений, сказал в эфире НСН заместитель директора по музейной деятельности и развитию Музея Михаила Булгакова Иван Назаров.
Режиссер, художник, мастер российской анимации Станислав Соколов ранее рассказал о своем анимационном фильме про Михаила Булгакова. Как отметил Соколов в беседе с «Российской газетой», в фильме предстанут такие современники писателя, как Константин Станиславский, Лев Троцкий, Владимир Маяковский, Алексей Толстой, Корней Чуковский, Валентин Катаев и другие. Соколов также рассказал, что во время работы над проектом сотрудничал с Музеем Михаила Булгакова.
«Одной из особенностей грядущего анимационного фильма «Булгаковъ» является то, что внимание режиссера и сценариста прежде всего было приковано к биографии и творчеству Михаила Афанасьевича периода 1920-х годов. Это очень любопытный аспект, поскольку у Булгакова есть ряд популярных произведений, как «Мастер и Маргарита», но созданных позже. А в этом проекте акцент сделан на том времени, когда Булгаков только приезжает в Москву и начинает искать для себя место работы, пытается выживать и параллельно работает над художественной литературой. Таким образом авторы привлекают внимание зрителя к ранним булгаковским текстам - это крайне важно, поскольку Булгакова лучше знать комплексно, а не только на примере одного или двух произведений, как, к сожалению, часто встречается. Так что за это Соколову огромная благодарность», - сказал собеседник НСН.
Он рассказал, что в анимационном фильме появится и гостиная из Музея Булгакова.
«В фильме запечатлен интерьер одной из комнат музея на Садовой, в частности, экспозиции «Гостиная», где мы рассказываем о домосковском периоде жизни Булгакова. По сюжету она представлена как комната Булгакова в квартире #50. Это, конечно, отличается от реальности, но я думаю, что ее появление только украсит анимационный фильм. Представители компании «Синемаскоп» в ноябре 2024 года присутствовали на нашей 15-й юбилейной Международной научной конференции, где выступали как раз с докладом относительно мультипликации и грядущего проекта. В этом году мы планируем совместную выставку с коллегами, подробности которой расскажем чуть позже», - поделился Назаров.
Он также признался, что в Музее Булгакова рады выбору анимационного жанра для фильма о писателе.
«Станислав Соколов - известнейший художник и мастер своего дела. Мы знаем, что во время работы над проектом он бывал в нашем музее и черпал вдохновение для своего анимационного фильма. Очень ценно, что нас ждет авторский взгляд на биографию и творчество Михаила Афанасьевича 1920-х годов. Важно отметить, что работа над анимацией - довольно кропотливый труд. Несмотря на это, жанр анимации - это удачное решение для реализации идеи такого фильма. Мы сможем посмотреть на Михаила Булгакова и других героев, возможно, с неожиданной стороны», - заключил Назаров.
Ранее бразильский поэт, прозаик и драматург Астьер Базилио да Сильва Лима рассказал НСН, что в Бразилии особенно популярны такие российские писатели, как Михаил Булгаков и Лев Толстой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Английский суд заблокировал иски российских телеканалов к Google в других странах
- Спрос на туры в Анапу снизился на 40% после экологической катастрофы
- Ученые создали модель для предсказания движения загрязнений в атмосфере
- В столичном районе Гольяново прорвало трубы с кипятком
- Объявлены номинанты на премию «Золотая маска» за сезон 2023/2024
- Популярные модели каршеринга чаще встречаются на рынке поддержанных авто
- Верховный суд Чехии отменил оправдательный приговор учительнице за СВО
- МВД России советует обновлять приложения для защиты от угроз
- Конгресс США примет законопроект о мерах против мигрантов для подписания Трампу
- Власти Сирии продолжают переговоры о российских базах в Хмеймиме и Тартусе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru