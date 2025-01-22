«Очень ценно»: В Музее Булгакова остались довольны анимационным фильмом о писателе

Фильм «Булгаковъ» покажет писателя в начале 1920-х годов, когда он только приезжает в Москву, что позволит зрителям познакомиться с ранним творчеством драматурга, рассказали НСН в Музее Михаила Булгакова.

Анимационный фильм «Булгаковъ» расскажет зрителям о раннем творчестве писателя, что является перспективным направлением, так как Булгакова лучше знать комплексно, а не только на примере одного или двух произведений, сказал в эфире НСН заместитель директора по музейной деятельности и развитию Музея Михаила Булгакова Иван Назаров.

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Режиссер, художник, мастер российской анимации Станислав Соколов ранее рассказал о своем анимационном фильме про Михаила Булгакова. Как отметил Соколов в беседе с «Российской газетой», в фильме предстанут такие современники писателя, как Константин Станиславский, Лев Троцкий, Владимир Маяковский, Алексей Толстой, Корней Чуковский, Валентин Катаев и другие. Соколов также рассказал, что во время работы над проектом сотрудничал с Музеем Михаила Булгакова.

«Одной из особенностей грядущего анимационного фильма «Булгаковъ» является то, что внимание режиссера и сценариста прежде всего было приковано к биографии и творчеству Михаила Афанасьевича периода 1920-х годов. Это очень любопытный аспект, поскольку у Булгакова есть ряд популярных произведений, как «Мастер и Маргарита», но созданных позже. А в этом проекте акцент сделан на том времени, когда Булгаков только приезжает в Москву и начинает искать для себя место работы, пытается выживать и параллельно работает над художественной литературой. Таким образом авторы привлекают внимание зрителя к ранним булгаковским текстам - это крайне важно, поскольку Булгакова лучше знать комплексно, а не только на примере одного или двух произведений, как, к сожалению, часто встречается. Так что за это Соколову огромная благодарность», - сказал собеседник НСН.
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Он рассказал, что в анимационном фильме появится и гостиная из Музея Булгакова.

«В фильме запечатлен интерьер одной из комнат музея на Садовой, в частности, экспозиции «Гостиная», где мы рассказываем о домосковском периоде жизни Булгакова. По сюжету она представлена как комната Булгакова в квартире #50. Это, конечно, отличается от реальности, но я думаю, что ее появление только украсит анимационный фильм. Представители компании «Синемаскоп» в ноябре 2024 года присутствовали на нашей 15-й юбилейной Международной научной конференции, где выступали как раз с докладом относительно мультипликации и грядущего проекта. В этом году мы планируем совместную выставку с коллегами, подробности которой расскажем чуть позже», - поделился Назаров.
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Он также признался, что в Музее Булгакова рады выбору анимационного жанра для фильма о писателе.

«Станислав Соколов - известнейший художник и мастер своего дела. Мы знаем, что во время работы над проектом он бывал в нашем музее и черпал вдохновение для своего анимационного фильма. Очень ценно, что нас ждет авторский взгляд на биографию и творчество Михаила Афанасьевича 1920-х годов. Важно отметить, что работа над анимацией - довольно кропотливый труд. Несмотря на это, жанр анимации - это удачное решение для реализации идеи такого фильма. Мы сможем посмотреть на Михаила Булгакова и других героев, возможно, с неожиданной стороны», - заключил Назаров.

Ранее бразильский поэт, прозаик и драматург Астьер Базилио да Сильва Лима рассказал НСН, что в Бразилии особенно популярны такие российские писатели, как Михаил Булгаков и Лев Толстой.

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ФОТО: Из архива Станислава Соколова
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