Кто такие «Молчат дома», едущие петь на Coacella 2022 вместо «Ленинграда»

Группа «Молчат дома» получила свою популярность в TikTok в 2020 году благодаря песне «Судно». Трек вышел в тренды, но разошелся именно среди иноязычной аудитории. В мае, когда популярность трека в TikTok достигла пика, «Судно» попало на второе место в мировом чарте на Spotify. Пользователи послушали трек более трех миллионов раз за три недели.

Музыкальный проект был образован в Минске в 2017 году Егором Шкутко и Романом Комогорцевым. Уже в 2018 году их альбом «Этажи» вошел в двадцатку лучших альбомов года по версии британских критиков. В ноябре 2021 года группа приняла участие в записи трибьют-альбома «Тату» «200 по встречной». Он был приурочен к юбилею дебютного альбома группы, который вышел в мае 2001 года. Кроме того, «Молчат дома» совместно с «Би-2» выпустят трек в феврале 2022 года.