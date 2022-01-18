Кто такие «Молчат дома», едущие петь на Coacella 2022 вместо «Ленинграда»

Белорусская группа, стремительно набравшая популярность в трендах TikTok, скинула Сергея Шнурова с музыкального олимпа.

Белорусская пост-панк-группа «Молчат дома» выступит на американском фестивале Coachella, который пройдет в апреле 2022 года в городе Индио. Группа станет первым русскоязычным коллективом, который примет участие в фестивале. Еще в 2020 году туда должна была поехать группа «Ленинград», но Coachella отменили из-за пандемии коронавируса.

Помимо группы «Молчат Дома», на Coachella выступят Канье Уэст, Swedish House Mafia, Билли Айлиш, Гарри Стайлс, Фиби Бриджес, Doja Cat, Run the Jewels, Disclosure, Stromae и другие знаменитые музыканты. Как белорусским музыкантам удалось втиснуться в ряды мировых знаменитостей?

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Группа «Молчат дома» получила свою популярность в TikTok в 2020 году благодаря песне «Судно». Трек вышел в тренды, но разошелся именно среди иноязычной аудитории. В мае, когда популярность трека в TikTok достигла пика, «Судно» попало на второе место в мировом чарте на Spotify. Пользователи послушали трек более трех миллионов раз за три недели.

Музыкальный проект был образован в Минске в 2017 году Егором Шкутко и Романом Комогорцевым. Уже в 2018 году их альбом «Этажи» вошел в двадцатку лучших альбомов года по версии британских критиков. В ноябре 2021 года группа приняла участие в записи трибьют-альбома «Тату» «200 по встречной». Он был приурочен к юбилею дебютного альбома группы, который вышел в мае 2001 года. Кроме того, «Молчат дома» совместно с «Би-2» выпустят трек в феврале 2022 года.

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С момента основания коллектив выступал в Европе намного чаще, чем на родине. В 2020 году во время акций протестов в Белоруссии, которые произошли после выборов президента, участники группы поддержали протестующих в своей группе ВКонтакте. Позже «Молчат дома» приняли участие в создании музыкального благотворительного сборника For Belarus, средства от которого распределялись на поддержку пострадавших участников митингов. Музыканты также высказывались в поддержку издания «Медуза», которое лишилось финансирования из-за статуса иноагента в России.

Как рассказал основатель «Молчат дома» Роман Комогорцев в интервью изданию «Афиша Daily», некоторые слушатели считают название группы достаточно смелым для коллектива из Белоруссии. Комогорцев отметил, что название связывают с политической ситуацией, но, по его словам, «это не про нас». В свою очередь вокалист группы Егор Шкутко отметил, что на мрачный стиль музыки группы, в частности, повлияла жизнь в панельных домах Минска и «постсоветское забвение».

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Группа «Молчат дома» сочетает в своем творчестве направления пост-панк, синти-поп и нью-вэйв. Егор Шкутко выступает вокалистом группы, Роман Комогорцев играет на гитаре, синтезаторе и драм-машине. Павел Козлов, в свою очередь, занимает позицию на басу и синтезаторе.

Фестиваль Coachella - один из самых прибыльных музыкальных фестивалей в США и во всем мире. В России также есть крупнейший музыкальный фестиваль мультиформатной музыки под открытым небом - «Нашествие». Пока что «Молчат Дома» не принимали в нем участия, но с каждым годом на фестиваль приезжают всё новые и новые музыканты. Так что всё может быть.

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ФОТО: https://www.instagram.com/molchatdomaband/p/CV5Ntq9I1ZQ/?utm_medium=copy_link
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