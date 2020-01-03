Группа «Ленинград» воссоединится для фестиваля Coachella в США

Напомним, первый фестиваль Coachella Valley Music and Arts Festival состоялся в США в 1999 году.

О роспуске «Ленинграда» лидер группы Сергей Шнуров заявил, после масштабного тура по городам России.

Ранее пресс-секретарь и гитарист группировки «Ленинград» Дмитрий Гугучкин в эфире НСН рассказал, почему «Ленинград» было решено распустить.



