Группа «Ленинград» воссоединится для фестиваля Coachella в США
Группа «Ленинград» воссоединится и станет единственным российским хедлайнером фестиваля Coachella, который пройдет в апреле в Калифорнии. Состав участников размещен на сайте фестиваля, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что помимо «Ленинграда», в музыкальном мероприятии примут участие Том Йорк, Лана Дель Рей, Фрэнк Оушен, Fatboy Slim, Кельвин Харрис и другие.
Российский коллектив споет перед зрителями 12 и 19 апреля.
Напомним, первый фестиваль Coachella Valley Music and Arts Festival состоялся в США в 1999 году.
О роспуске «Ленинграда» лидер группы Сергей Шнуров заявил, после масштабного тура по городам России.
Ранее пресс-секретарь и гитарист группировки «Ленинград» Дмитрий Гугучкин в эфире НСН рассказал, почему «Ленинград» было решено распустить.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Группа «Ленинград» воссоединится для фестиваля Coachella в США
- Disney побил рекорд Голливуда по сборам в 2019 году
- Стало известно о росте транзита российского газа через Украину в 2019 году
- Нарколог дал советы от запоя в новогодние праздники
- Путин и Макрон обсудили гибель иранского генерала Сулеймани