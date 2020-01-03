Группа «Ленинград» воссоединится для фестиваля Coachella в США

3 января 202021:00

Группа «Ленинград» воссоединится и станет единственным российским хедлайнером фестиваля Coachella, который пройдет в апреле в Калифорнии. Состав участников размещен на сайте фестиваля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что помимо «Ленинграда», в музыкальном мероприятии примут участие Том Йорк, Лана Дель Рей, Фрэнк Оушен, Fatboy Slim, Кельвин Харрис и другие.

Российский коллектив споет перед зрителями 12 и 19 апреля.

В «Ленинграде» с грустью восприняли прощание Шнурова

Напомним, первый фестиваль Coachella Valley Music and Arts Festival состоялся в США в 1999 году.

О роспуске «Ленинграда» лидер группы Сергей Шнуров заявил, после масштабного тура по городам России.

Ранее пресс-секретарь и гитарист группировки «Ленинград» Дмитрий Гугучкин в эфире НСН рассказал, почему «Ленинград» было решено распустить.


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