Михаил Марголис назвал «Нашествие» преемником Ленинградского рок-клуба

Фестивальное лето в России в этом году состоится после вынужденного перерыва из-за распространения коронавирусной инфекции. Главный фестиваль в стране, «Нашествие», пройдет на стыке двух летних месяцев - с 30 июля по 1 августа.

В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» музыкальный журналист, писатель Михаил Марголис объяснил, почему «Нашествие» считают главным российским опенэйром.

«Безусловно, я бы выделил проект – фестиваль Ленинградского рок-клуба. По ауре, по атмосфере, особенно когда фестиваль своей площадкой сделал Зимний стадион на Толмачева, уже тогда это была фестивальная, «вудстоковская» атмосфера. Буквально каждый сет сопровождался, скажем терминологией тех времен, разнузданной толпой, которая устраивала не то чтобы слэм, но близкий к нему движ и поддержку. Это был 1987 год! Там же зарекомендовала себя «Группа продленного дня», в которой впоследствии играл Сергей Чиграков (лидер коллектива «Чиж&Co». - прим. НСН). А так все хэдлайнеры там были в полный рост: и «ДДТ», и «Алиса», и «АукцЫон», Башлачев, «Телевизор» и «Странные игры». Это был многодневный фестиваль, который собирал не только жителей Петербурга. Вот я, например, москвич, а тусовался там постоянно», - рассказал он.

Продолжая свою мысль, Марголис добавил, что спустя время атмосферу, эстетику и флагманские группы страны на своем поле собрало «Нашествие».

«И постепенно под одну эгиду – эгиду фестиваля «Нашествие» перетекли все основные команды. Думаю, да здесь можно говорить именно о «Нашествии» как о правопреемнике фестивальной эстетики в России. Поскольку тот же Maxidrom был уже про другое, это был вычлененный радийный проект, и там была задача поймать и задать музыкальный тренд. А «Нашествие» - да, фестивальная атмосфера, продолжатель традиций рок-культуры», - резюмировал собеседник агентства.

В этом году фестиваль «Нашествие» состоится в подмосковном Серпухове. Ранее организаторы заявили некоторых участников «Главного приключения года», среди них такие коллективы как «Мельница», «Крематорий», «Машина времени», Lumen, «Несчастный случай», «Сплин», Animal ДжаZ и многие другие.

