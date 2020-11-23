Бари Алибасов снова станет отцом

Известный продюсер Бари Алибасов в свои 73 года снова станет отцом и уже определился с именем своего ребенка. Если родится мальчик – ему дадут имя Ковид. Если девочка – тогда Пандемия.

«В настоящее время пол ребенка еще не определен. Помощница Алибасова художница и танцовщица Виктория Полторацкая находится на 6 неделе беременности. Она, конечно же ,удивилась предложению назвать будущего ребенка Ковидом или Пандемией, но и не отказалась. Просто попросила дать ей время подумать, – заявил НСН PR-директор артиста Вадим Горжанкин.

Бари Алибасов заявил, что он счастлив от того, что станет отцом и уже во всю готовится к свадьбе со своей помощницей и танцовщицей Викторией Полторацкой.

«Я счастлив! Все еще впереди! Верьте только в хорошее. Коллеги по шоу-бизнесу, которым не хватает концертов. Хватить унывать – скоро вы все поработаете на моей свадьбе», – сказал он НСН.



Ранее Актриса Лидия Федосеева-Шукшина подала на развод с Алибасовым. Защитница актрисы Вербицкая-Линник рассказала, что решение о разводе она приняла после ряда публикаций Алибасова о новой помощнице и фотографией с ней.

